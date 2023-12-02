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第一次車掃拜票獻給屏東徐富癸　鄭弘儀：不接受每天亂講話的人做總統

▲鄭弘儀南下屏東陪同民進黨立委候選人徐富癸車掃（圖／記者陳弘修翻攝）

記者陳弘修／綜合報導

隨著2024立委選情開始加溫，民進黨徵召提名的屏南立委候選人徐富癸2日在枋寮、崁頂、佳冬一連舉辦三場總統賴清德、立委徐富癸後援會成立大會，節目主持人鄭弘儀特別南下屏東站台，除了助講，鄭弘儀也把今年大選第一次車隊掃街獻給徐富癸，一起到潮州拜票。

鄭弘儀在提徐富癸助講時表示，剛剛他來的路上遇到塞車，很多人來屏東玩，在前縣長潘孟安、現任縣長周春米的執政下變成觀光大縣，接下來就要朝科技大縣邁進，周春米爭取桃園不要的台積電，屏東正在蛻變，而徐富癸就是這兩位名留青史的縣長的子弟兵，從立委服務處主任、縣長室主任、民政處長，什麼都知道、什麼都會，這麼好的人才要去哪裡找？不像二十幾歲的小孩什麼都不懂，要怎麼從政？

鄭弘儀強調，這一場選舉非常重要，他來回屏南助選六小時的車程，不為油水，只為台灣，賴清德、蕭美琴就是首選，賴清德有接受過他的專訪，他那時對賴清德說「會問到好、問到滿喔」，賴清德當場回答「那我就會答到好、答到滿」，以賴清德的歷練從國大代表，立委、台南市長、行政院長、副總統，已經沒有更好的人選，改變台灣的力量就是在座的鄉親，懇請大家支持賴清德一票、徐富癸一票、民進黨一票。

另外，鄭弘儀也問現場民眾「柯文哲每天都在亂講話，這樣的人有辦法做總統嗎？」他自己是絕對沒辦法接受，尤其是柯文哲選擇的副手吳欣盈，只做過一年的不分區立委，這樣的歷練，柯文哲如果出事，她有辦法擔起總統大任嗎？這就可以說明，柯文哲並沒有把人民真正的需要放在心裡，才會做出如此隨便的選擇。

在徐富癸三場後援會成立活動後，鄭弘儀也跟徐富癸一起到潮州車掃，看到鄉親熱情回應，比讚、揮手、喊凍蒜，鄭弘儀也直呼屏東真的好暖，還轉頭跟徐富癸說「你這席很有信心喔」，不過，徐富癸不敢自滿，他除了感謝屏南鄉親的支持，也跟鄭弘儀說「小英總統的故鄉不會漏氣啦」，但選情越來越激烈，拜託屏東鄉親明年1月13日用三張選票顧台灣。

▲鄭弘儀南下屏東陪同民進黨立委候選人徐富癸車掃（圖／記者陳弘修翻攝）

▲鄭弘儀南下屏東陪同民進黨立委候選人徐富癸車掃（圖／記者陳弘修翻攝）

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