遭柯文哲諷「管不了趙少康」　侯友宜反酸：他很羨慕我有好副手

▲張斯綱競選總部成立大會，侯友宜受訪。（圖／記者黃國霖攝）

記者鄭佩玟／台北報導

2024總統選舉進入最後倒數，隨著藍白不合、雙方也就副手的議題互有駁火，民眾黨總統參選人柯文哲指稱國民黨副總統參選人趙少康「太搶鏡」，更譏「侯友宜管不了趙少康」。對此，侯友宜3日出席立委參選人張斯綱競總成立大會受訪表示，柯文哲應該很羨慕自己有好副手，有信心會結合有能力的人，大家打團隊戰，國民黨最後贏得勝選。

國民黨立委參選人張斯綱競選總部今日上午成立，於北投復興公園造勢現場相當熱鬧，朱立倫、國民黨總統參選人侯友宜、副主席連勝文都來站台，而歐洲媒體聯合觀選團昨天抵台，第一站就是看張斯綱競總成立。

侯友宜在會前受訪時被問及，柯文哲副手吳欣盈面對國籍問題時，態度被認為很公主，是否也認為她回應記者的態度太高傲？侯友宜笑說，吳欣盈的事，是民眾黨的事，他們自己回答。

至於選戰策略是「打綠不理柯」？侯友宜則說，民進黨的貪腐，不用他打就已經掉滿地，太多太多了，隨便看都有，例如imB就是張斯綱揭發的。他說，賴清德在台南服務過，爐渣、光電弊案，當過副總統、閣揆，有無看到在最痛苦時發國難財，高端、小吃店快篩、進口蛋的問題，有沒有弄清楚，imB詐騙案、性招待綠營人士涉案比比皆是。

侯友宜說，賴清德卻反問哪一件，根本裝聾作啞、裝作沒聽見，根本就是放縱；這次選戰是清廉跟貪腐的對抗，「我做總統會成立特偵組，一件一件查出來，還人民公道，辦案不會分黨派、不分你我，只要貪贓枉法全部都辦，一視同仁！」