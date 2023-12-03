葛來儀斥藍斷章取義　朱立倫重申：國際關切台獨金孫對局勢傷害

▲朱立倫出席張斯綱競總成立大會。（圖／記者黃國霖攝）

記者鄭佩玟／台北報導

有關報載華府智庫「德國馬歇爾基金會」（GMF）印太研究主任葛來儀等人投書認為若民進黨總統參選人賴清德當選應該考慮凍結台獨黨綱，葛來儀本人昨晚在X社交平台發文，遺憾看到自己的論述被特定人士斷章取義，強調文章的重點是台灣需要透過有實質的威脅與保證建立有效的嚇阻力。國民黨主席朱立倫今（3）日受訪則說，所有的文章就是關切台獨金孫（指賴清德）到底對國際局勢會有什麼樣的影響、傷害。

葛來儀昨表示，蔡英文總統過去正確地追求強化國防戰力與維持現狀的政策。如文章所述，賴清德副總統也承諾將延續此立場，重申蔡英文的四個堅持，並提出四大支柱建立嚇阻力。葛來儀表示，倘若侯友宜當選建立嚇阻力也是關鍵，確保台灣有能力防衛自己是任何候選人都應該做的事。

葛來儀也說，自己是獨立學者，未支持任何特定陣營，但她非常關心台灣的未來，希望避免戰爭發生，期待政治人物與媒體不要斷章取義或曲解她的論述。

國民黨立委參選人張斯綱競選總部今日上午成立，朱立倫及國民黨總統參選人侯友宜皆到場表達支持。

朱立倫說，國民黨都很清楚不管美國從官方到學術單位、智庫，他們的看法就是不贊成、不支持台獨，偏偏這次民進黨提名賴清德這一位台獨金孫、台獨工作者，所以才引起國際人士的關切，「所有的文章，其實都是關切這一位台獨金孫、台獨工作者到底對國際局勢會有什麼樣的影響、傷害，這才是大家要認真思考關心的問題。」