轟美德配是「謊言配」！　侯友宜：賴清德要選總統不敢說台獨

記者許權毅／台中報導

國民黨總統候選人侯友宜今（2）日南下，與台中立委候選人黃健豪成立聯合競總大會，台中市長盧秀燕也站台力挺。侯友宜怒轟，賴清德以前說是務實的台獨工作者，現在要選總統就不敢說，「如果美德是謊言的話，那美德配真的是謊言配」。

▲國民黨總統候選人侯友宜今南下台中造勢，怒轟賴清德蕭美琴組合是「謊言配」。（圖／記者許權毅攝，下同）



侯友宜說，絕對權力就絕對的腐敗，弊案太多了、數不完，沒有當作一回事，沒有快篩的時候，小吃店進快篩，沒有疫苗的時候，疫苗的採購股票一直起，封存不讓人查，沒有蛋的時候，有辦法補助1.75億，這種東西蓋牌當成沒事情。

侯友宜怒轟，學甲爐渣案、光電弊案，賴清德都沒說話，我來台中的時候很多人說一句話，「新潮流不散、台灣了一半」，這句話人民在傳頌，是在指責你們，弊案派系這麼多、不改變。

侯友宜接著說，有女大生問過賴清德，「民進黨弊案這麼多怎麼處理？」賴清德問女大生「你有哪一個具體的事情？」這樣反問人民，大家都知道，只有你不知道！用謊言騙人民，是一個貪污的政權以外，還用謊言詐騙我們生命。

侯友宜表示，賴清德說是務實的台獨工作者，以前心裡想的，拿牌子，台灣獨立，還說我不管到哪個職務都是台獨，凍結台獨黨綱也不敢回答，乾脆台獨黨綱拿掉，不要拿台獨引戰，連這個話他也要騙。現在要選總統不敢說，美國叫他說不能支持台獨，他也不敢回答，如果美德是謊言的話，那美德配真的謊言配。

侯友宜疾呼，台灣走到存亡危急一刻，大家要勇敢走出來，在最後一哩路，要全力拉票催票去蓋票，一個人不是只有拉10票、100票，告訴你們親朋好友，這是台灣存亡一役 。