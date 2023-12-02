藍營立委呂玉玲龍潭競總成立　「禿子、燕子、君子、柱子」力挺

▲藍營立委呂玉玲（中）龍潭競總成立，「禿子、君子、柱子、燕子（由左至右）」站台力挺。（圖／呂玉玲競總提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2024立委大選，國民黨力拚國會過半實現政黨輪替，前高雄市長韓國瑜2日出席國民黨第桃園市第5選區立委參選人呂玉玲的龍潭競總成立大會表示，今天國民黨總統參選人侯友宜未到場，但有張善政在，是「禿子、燕子、君子」的合體。韓國瑜強調，台灣面臨兵兇戰危，以及執政黨貪汙腐敗的問題，籲請龍潭、平鎮的鄉親支持客家女兒呂玉玲。

▲韓國瑜現身站台。（圖／呂玉玲競總提供）

韓國瑜提到呂玉玲他表示，立法院有優質問政型和服務地方型的立委，而呂玉玲則是全方面型的立委，過去她提案就超過320件，也向中央爭取經費興建平鎮國民運動中心以及桃園國軍總醫院急重症醫療大樓。韓國瑜強調，呂玉玲在立法院大聲問政，在地方全力服務鄉親，現在「台海兵兇戰危，民進黨貪汙腐敗」，請龍潭、平鎮的鄉親全力支持客家女兒，總統力挺和平清廉的侯友宜。韓國瑜也致贈好彩頭給予祝賀，期盼國民黨選情能夠旗開得勝。

▲桃園市議長邱奕勝力挺。（圖／呂玉玲競總提供）

除了韓國瑜站台助選，前國民黨主席洪秀柱、台中市長盧秀燕、桃園市長張善政、桃園市議長邱奕勝、國民黨智庫執行長柯志恩、前桃園縣長吳志揚，以及桃園在地的議員梁為超、劉熒隆、徐玉樹和全體龍潭區的里長也到場表達力挺，大咖接力助講，現場凍蒜聲此起彼落。

▲台中市長盧秀燕力挺。（圖／呂玉玲競總提供）

洪秀柱則表示，呂玉玲每一次的造勢她從未缺席，她非常敬佩一位家庭主婦，這12年來用毅力和勤勞，為地方腳踏實地的服務，相信她的認真鄉親都是看在眼裡。柯志恩說，呂玉玲每一次選舉都被汙衊，過去她們一同出國考察，呂玉玲仍然心繫地方服務，柯志恩呼籲鄉親應還給呂玉玲該有的公道。

吳志揚表示，呂玉玲幾屆表現下來，已經是一位成熟的政治人物，現在民進黨全面執政有很多狗屁倒灶的事，為了龍潭的建設和中華民國的安全，他懇請鄉親把票催出來讓呂玉玲連任。邱奕勝則指出，呂玉玲對龍潭貢獻重大，高原交流道的爭取和落成都是在呂玉玲任內做到，邱奕勝也感慨，最近選舉耳語特別多，競爭對手抹黑呂玉玲反對台積電，但事實上，呂玉玲只是為部分鄉親爭取居住權益，並未阻擋台積電來桃園，他強調，「地方要發展，鄉親的權益也要兼顧」，現階段桃園許多建設剛起步，讓熟悉地方的呂玉玲連任，與張善政一起翻轉桃園。

盧秀燕專程從台中趕來，盧秀燕表示，剛才禿子、燕子、君子站台，還有洪秀柱「柱柱姐」是「柱子」，4人合力推薦呂玉玲。而由於過去曾與呂玉玲同時期在立法院，2人同樣注重孩子的教育，盧秀燕就大讚呂玉玲爭取高等教育落地桃園，讓台北商業大學在平鎮設立校區，她也向鄉親喊話，1人拉10票，成為呂玉玲的助選員。張善政則表示，未來龍科三期會帶動地方交通建設更新，像是新梅龍快速道路、板龍快速道路，交通部已經要進行可行性評估，為了讓龍潭的建設不中斷，請鄉親讓呂玉玲與他一起努力，讓桃園繼續前行。

呂玉玲強調，龍潭、平鎮是國民黨的指標性選區，總統投給侯趙配，立委支持呂玉玲，為中華民國的和平穩定投下這一票。呂玉玲也表示，面對民進黨的競爭，民眾黨的空降，彼此之間的競爭在所難免，但應該提出好的政策和建設來爭取鄉親支持，給予社會良善的價值。呂玉玲也表示，龍潭要進步，從交通和醫療開始，未來會持續爭取設置市立聯合醫院，和監督龍科三期的開發進度，並完善周邊的交通路網，落實對鄉親的承諾。