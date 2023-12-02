綠營大咖齊聚高雄力挺李柏毅　賴清德親贈「美德毅起護台灣香火袋」

▲賴清德致贈「美德毅起護台灣香火袋」給高雄立委候選人李柏毅。（圖／記者陳弘修翻攝，下同）

記者陳弘修／台北報導

繼總統蔡英文南下高雄楠梓鳳屏宮參香時，力挺民進黨立委候選人李柏毅，總統候選人賴清德在同一天晚間也來到左營參競選總部成立大會。賴清德致贈「美德毅起護台灣香火袋」給李柏毅，他表示，這個禮物象徵選對的人就像香火袋一樣，可以消災除難，帶來平安賜福。

李柏毅在1日晚間舉辦競總成立大會，除了賴清德親自到場力挺外，立法院長游錫堃、行政院副院長鄭文燦、高雄市長陳其邁與立委劉世芳、邱議瑩、李昆澤、許智傑、賴瑞隆、林岱樺、林宜瑾，以及在地議員李雅慧、黃文志等人，也共同出席成立大會，為李柏毅打氣加油，綠營中央與地方大咖齊聚，展現民進黨團結一心的氣勢。

在成立大會上，陳其邁首先贈送李柏毅「晶圓小物」，象徵李柏毅成功爭取台積電設廠。陳其邁說，全球的先進製程光台積電就佔了超過九成，現在台積電也即將進駐楠梓，未來會成為帶動高雄發展的火車頭。

陳其邁也指出，新台17線若非立委劉世芳與李柏毅共同努力，就沒辦法在2026年全線通車，他也相信李柏毅進入國會後，捷運紫線將會是他第一項政績，也懇請鄉親一定要讓李柏毅高票當選，讓他在中央為地方爭取更多的資源，完善整個左營楠梓生活圈。

賴清德在替李柏毅站台致詞時表示，面對中共威脅及國民黨馬文君凍結刪減國防預算，李柏毅傾聽地方海軍聲音，第一時間跳出來捍衛國防自主，力挺「潛艦國造、國艦國造」，用行動捍衛國家安全，是未來在國會守護國防發展的關鍵一席。

賴清德表示，李柏毅在前高雄市長陳菊身旁時，不眠不休地協調、溝通，解決巨蛋與世運主場館興建過程中問題，現在才有辦法吸引國際天團到高雄表演，正因為李柏毅認真打拚，清楚左楠地區的需求、大力推動地方建設，才能獲得鄉親的疼惜、連任三屆市議員。

賴清德向到場超過六千位的高雄鄉親喊話，明年總統支持賴蕭配、立委支持李柏毅、政黨票支持民進黨，要「選對的人、走對的路」，在信賴台灣的路上往前走，更好的未來還在前面。

李柏毅表示，韓國瑜將自我防衛的魚叉飛彈系統抹成嫌惡設施，更稱「有飛彈的地方被打最慘」，根本意圖打擊海軍士氣、削弱我國國防實力，未來韓國瑜一旦進入立法院，將可能被藍營提為立法院長，光想到就讓人不寒而慄。

李柏毅說，他會用自身的歷練與政績，在艱困選區守護高雄最關鍵的一席，把想拖累台灣的人擋在國會殿堂之外，在民主道路持續壯大台灣，過去在陳菊身旁時，國民黨政府重北輕南，深刻感受到中央地方不同步的困難。總統蔡英文全力支持地方建設，用280億經費來支持地方、用三年時間提前完成整治作業，台積電才得以順利進廠，帶動高雄產業起飛，左楠如今已成為高科技中心的代名詞，未來他進入國會將全力配合賴清德和陳其邁，全力推動地方建設，繼續為左營楠梓發展打拚。