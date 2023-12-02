連趕台中2立委競總成立　賴清德：當選積極推動捷運藍線

▲賴清德幫張廖萬堅競總站台。（圖／張廖萬堅競總提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

民進黨總統候選人賴清德2日在台中市連趕立委張廖萬堅、何欣純競選總部成立大會，他拜託大家，台中要打一支全壘打，在國會絕對要過半，才能完成各項重大建設，他允諾當選後會積極推動捷運藍線。

張廖萬堅競選總部前湧入超過4千名支持者，除了賴清德之外，還有蘇貞昌、林佳龍、鄭文燦、游錫堃、蔡其昌等，「假日飛刀手」陳義信也致贈球棒給張廖萬堅，力挺張廖從1999年推動成立西苑高中棒球隊，可說是目前立法院中最關心基層棒球運動的立委。

蔡其昌說，他一上台就有人喊會長好，一看就知道棒球迷，而棒球迷就要相挺支持張廖萬堅；鄭文燦說，74線銜接國道一號工程，本來計畫工期要7年，張廖萬堅要求縮短至4年半，明年5月就要通車，經費從46億，因為疫情追加到62億，中央依舊全額補助，有張廖萬堅在，台中只會更進步。

蘇貞昌說，他77歲了還這麼拚，希望大家比他更打拚，因為台中是我們的家，台灣是自己的國家，張廖萬堅爭取建設多，最讓人津津樂道的就是班班有冷氣，全國中小學都有，已經吹2年了，現在冷氣涼到連校園犬隻都知道要來教室吹。

賴清德指出，台中是中彰投火車頭，可以帶動台灣整體進步，推動各項建設，他當選一定會積極推動台中捷運，拜託台中打一支全壘打，在國會絕對要過半，國家才能向前走。

▲賴清德幫何欣純競總站台。（圖／何欣純競總提供，下同）

賴清德隨即趕往何欣純競總成立大會，現場湧入5千多名支持者，副總統候選人蕭美琴透過影片方式，向大家推薦何欣純；「屯區好、台中就會更好」，何欣純強調，一票都不能跑，一票都不能少，賴清德、何欣純的票要越多越好，2024大選需要大家全力動員拉票，讓賴清德當選總統、何欣純立委4連霸、國會過半。