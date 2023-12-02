習近平視察海警東海指揮部　強調提升海上維權執法能力

季辛吉是19世紀奧地利大政治家梅特涅的信徒，致力於保持大國之間的權力平衡，即俗稱的「低盪」政策。季辛吉對美國有兩大「貢獻」：結束越戰以及打開中國大門。尼克森為結束讓美國人焦頭爛額的越戰，提出「越戰越南化」口號。意思很簡單：美國人已經虛累累，這場戰爭就讓你們越南人「國內互打」吧！