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大陸 大陸焦點 特派現場

習近平視察海警東海指揮部　強調提升海上維權執法能力

▲▼習近平視察海警東海指揮部。（圖／新華社）

▲習近平視察海警東海指揮部。（圖／新華社）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸國家主席習近平近日時隔3年，赴上海視察，除了走訪金融、科技單位，釋放發展經濟的信號，他還前往大陸海警東海海區指揮部視察。他强調，提升海上維權執法能力，堅決捍衛中國領土主權和海洋權益。

據《新華社》報導，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平11月29日到武警海警總隊東海海區指揮部視察，稱要把握海警力量建設運用特點規律，提高海上維權執法能力。

習近平聽取東海海區指揮部工作匯報，透過影片察看海警艦艇編隊執行任務狀況。習近平對東海海區指揮部建設和完成任務情況給予肯定。

▲▼習近平視察海警東海指揮部。（圖／新華社）

習近平強調，「要有效維權執法，堅決捍衛我國領土主權和海洋權益。要建立健全海上執法協作配合機制，依法嚴厲打擊海上違法犯罪活動，維護我國海洋經濟健康發展。要務實開展海上執法對外交流合作，積極參與國際和區域海洋治理。」

習近平指出，要立足當前、著眼長遠，加強整體謀劃和工作統籌，制定好路線圖、施工圖，紮紮實實提高指揮部建設水準。要抓好相關改革任務落實，推動力量體系優化升級，為指揮部建設創造更好條件。

習近平強調，要全面加強指揮部黨的建設，確保政治過硬。第二批主題教育正深入開展，要力戒形式主義、官僚主義，切實解決實際問題，取得紮實成效。要嚴格教育管理，狠抓經常性基礎性工作落實，確保秩序正規、安全穩定。要高度重視基層建設，鍛造堅強戰鬥堡壘，提升基層自建能力。各級要滿腔熱忱為基層排憂解難，激發大家幹事創業積極性，齊心協力開創指揮部建設新局面。

報導稱，何衛東等參加活動。

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