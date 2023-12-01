習近平母親齊心罕見受訪　回憶丈夫曾教孩子不能「翹尾巴」

▲習近平母親齊心。（圖／翻攝CCTV）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸官媒《央視》近日播出了中共總書記習近平的父親，已故大陸領導人習仲勛的紀錄片《赤誠》。習近平的母親齊心也罕見受訪，提到了與習仲勛相處的回憶。

紀錄片中出現了多張習家的家庭照，包含習近平與夫人彭麗媛，還有父母的合照。

習近平的母親齊心也罕見受訪，她提到，習仲勛參加革命的時候，不是以幹部自居，而是個普通群眾，因此已故領導人毛澤東說他是從群眾中走出來的群眾領袖。

▼習近平與彭麗媛、齊心、習仲勛的合照。（圖／翻攝CCTV）



齊心說，習仲勛也要求孩子們不能「翹尾巴」，因為世人很討厭幹部子弟的優越感，還有比較誰的父親職務比較高。

齊心還說，習仲勛常要求家人要勤儉節約，不搞特殊，不耍特權，不圖享受，「有人說，習副總理的夫人怎麼穿那麼土呀，我回去就把這話給他（習仲勛）說了，我說人家說我穿衣服特土。」

影片中也提到，2001年時任福建省省長的習近平，因工作忙碌，缺席了習仲勛88歲的壽宴，但寄了一封拜壽信，信中提到，父親像一頭「老黃牛」，為中國人民默默地耕耘著，這激勵了他，將自己畢生精力投入到為人民群眾服務的事業中，報效養育自己的錦綉中華和父老鄉親。