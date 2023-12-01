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習近平視察上海　學者：將有更多新開放政策

▲▼習近平抵達舊金山。（圖／路透社）

▲中共總書記習近平。（圖／路透社）

文／中央社北京1日電

中國學者鄭永年昨天針對中共總書記習近平日前視察上海斷言，習近平此行過後一定會推出更多新的開放政策，「單邊開放」會是其中之一，日前推出的對歐洲6國免簽只是第一步。

香港明報報導，現任粵港澳大灣區研究院理事長的鄭永年，11月30日出席「廣州論壇2023年會」時指出，習近平訪問上海是個訊號，此後會推出更多新的開放政策。

鄭永年表示，以「中歐投資協定」為例，條文早已完成起草，但在目前地緣政治的條件下，不太可能得到歐洲議會通過。然而，中國在協定中有關引入企業、技術人才等方面「可以單邊先做起來」。

他強調，單邊開不是新鮮事，以前中國說把外國專家「請進來」，或是主動與國際「接軌」，都是單方面開放的做法，「我們不要迷信對等開放」。

上海（圖／路透社）

鄭永年指出，像日前中國對法國、德國等6國實施單方面免簽只是第一步，未來還會有更多「單方面開放」的措施推出。

鄭永年並表示，中國外交今年出現的一個大變化，是構建平台當「服務生」。過去，像「一帶一路」峰會、香山論壇、上海進博會等活動，被視為「主場外交」。但實際上，更有意義的是不同國家「在中國進行外交」，中國作為大國，為其他國家構建一個平台，「你當『服務生』，他們談判，你倒茶倒水倒咖啡」。

他他舉例，進博會上的成交數據很難統計，因為除了中國和其他國家交易外，還有很多拉美國家和亞洲國家借用這個平台交易，和中國毫無關係，但各個國家到中國來交易，代表世界對中國有很高期望。

鄭永年認為，中國還是要從國際的角度處理國際問題，不要一直強調用「國家利益」處理問題。

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