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碳費明年開徵　環境部遴聘審議委員「第1季討論費率」

▲▼環境部今揭牌成立！首任部長薛富盛表示，將貫徹2050淨零排放。（圖／記者許敏溶攝）

▲環境部今公布碳費費率審議會委員的組成及運作方式，預計明年第1季討論費率。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

為推動實施我國碳定價，環境部今（1日）發布「碳費費率審議會設置要點」，明定碳費費率審議會委員的組成及運作方式。環境部表示，將開始進行碳費率審議會委員遴聘作業，依規定委員為19到23人，審議會召集人為環境部次長，由環境部長遴聘機關與民間團體代表及學者專家，其中任一性別比例不得少於1/3。預計明年第1季召開審議會討論費率，並根據排放源類型等6因素審議費率。

環境部表示，從民國113年開始，碳費徵收對象的溫室氣體年排放量就會納入計價，依氣候變遷因應法第28條規定，徵收費率將由審議會審議後，送環境部核定公告。而昨天在杜拜開幕的聯合國氣候變化綱要公約第28次締約國會議（COP28），也正在討論全球減碳課題，今天設置要點的訂定，展現我國願與國際協力，逐步落實減碳的決心。

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根據環境部發布「碳費費率審議會設置要點」規定，審議會召集人為環境部次長，副召集人為環境氣候變遷署署長，委員人數為19到23人，將由環境部長遴聘機關代表、民間團體代表及學者專家，其中政府機關以外委員不得少於2/3，任一性別比例不得少於1/3，以符合性別平等精神。

而根據「碳費費率審議會設置要點」條文，審議會應依六項因素審議費率，包括「我國溫室氣體減量現況。排放源類型。溫室氣體排放種類。排放量規模。自主減量情形及減量效果。其他相關因素。」

環境部指出，我國已經明確將淨零目標入法，且參採聯合國全球盤點作法以5年為一期，滾動檢討減碳情況，今天公布設置要點的訂定，展現我國願與國際協力，逐步落實減碳的決心，且從明年開始，碳費徵收對象的溫室氣體年排放量就會被納入計價，預計明年第1季召開審議會討論費率。而根據氣候變遷因應法第28條規定，徵收費率將由審議會審議後，再送環境部核定公告。

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