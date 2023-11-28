聯合國氣候大會後天登場　環境部次長：是否參與「等外交部通知」

▲對於是否參加聯合國氣候大會，環境部政務次長施文真表示，等待外交部通知。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

2023年聯合國氣候變化大會（COP 28，聯合國氣候大會），將在後天（30日）起到12月12日在杜拜舉辦，外界相當關心台灣是否受邀。環境部次長施文真今（28日）指出，理論上包括環境部在內的行政院部會，都會有人出席，但是誰出席，是由外交部統合規劃，「我們也很緊張，都在等候通知」。

聯合國氣候變化綱要公約締約方第28次會議（COP28），預計本周四（30日）起到12月12日在阿拉伯聯合大公國杜拜登場，預計將有來自近200個國家地區、7萬多人與會，外界關心台灣是否會參與。

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環境部長薛富盛上周曾表示，目前沒也接到這方面訊息，但隨時做好準備。環境部次長施文真今天參加「環境部永續發展自願檢視報告發表會暨環境永續論壇」時，接受媒體聯訪時也表示在等候通知。

施文真指出，理論上包括環境部在內的行政院部會，都會有人代表出席COP28，但是誰代表出席，目前整個組團狀況是由外交部統合規劃，要看外交部規劃，「我們也很緊張，都在等候通知。」

此外，環境部已經在10月底日預告「碳費費率審議會設置要點草案」，外界好奇後續進程。施文真指出，預計草案會在這一、兩周公告，接下來就依程序來遴選，無法保證在今年底前組成遴選委員，但會盡量在明年一月初儘速組成遴選委員。

若審議委員會組成，施文真指出，環境部也要提供基礎研究資料給審議委員，像是碳費費率草案規畫有一般費率、優惠費率等，這部分會在事前盡可能與各部會、民間團體討論，討論出草案後，環境部才會做出公告並徵詢各界意見，希望盡可能能多聽各界意見，這些資料都會提供給委員，做費率與相關配套的審議基礎資料。

▲「環境部永續發展自願檢視報告發表會暨環境永續論壇今天登場，環境部政務次長施文真、綜合規劃司長吳珮瑜到場參與。（圖／記者許敏溶攝）