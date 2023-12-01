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清潔隊員獎金調高！環境部宣布每月增至1萬元今上路　3.5萬人受惠

▲▼「定時定點」收運垃圾，能降低清潔隊員長時間站立的辛苦與危險。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲為體恤清潔隊員辛苦，環境部宣布，清潔獎金上限提高至每月1萬元，今天起生效。（圖／花蓮縣政府提供）

記者許敏溶／台北報導

為激勵全國辛苦的清潔隊員，環境部今（1日）宣布調高清潔隊員獎金。清潔獎金上限從每月8000元調升到1萬元，駕駛安全獎金上限從每月600元調升到1500元，並從今日起生效，預估全台3萬5千多名清潔隊員受惠。環境部強調，調升獎金是為鼓勵士氣，和選舉無關。

環境部環境管理署環境衛生組長魏文宜指出，這次清潔獎金以及安全獎金調高，是由地方政府編列預算，中央不會補助，經費由地方政府的自有財政支應，環境部因全國環保公務機關總工會積極反映，加上為體恤在髒亂又危險的環境中為民眾服務辛勞的清潔人員，故向行政院提報修法，並在昨天獲得行政院通過，今天起實施。

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在行政院通過「地方機關清潔人員清潔獎金支給要點」及「地方機關環保車輛駕駛安全獎金支給要點」修正草案後，清潔獎金上限從每月8000元調升到1萬元，駕駛安全獎金上限從每月600元調升到1500元，而上一次調整清潔隊員的清潔獎金是103年，駕駛的安全獎金調整則在民國99年，全台3萬5千多名清潔隊員受惠。

魏文宜強調，調升獎金是為鼓勵士氣，和選舉無關，而且經費也是由地方政府編列預算，中央不會補助，且各地方政府也有共識，全力支持與預算編列支應，才由衛福部提出修法。

環境部指出，清潔隊員是第一線推動環境工作的重要幫手，身處髒亂環境執勤，投入汗水和辛勞，協助民眾垃圾清運、收集廚餘、清掃街道到登革熱防疫清消工作，不分畫夜地為民眾提供環境清潔服務，讓我們得以享有乾淨美好的生活環境。再加上近年環境意識抬頭，民眾對於垃圾清運和環境清潔品質要求也越來越高，加上天災和登革熱疫病等等不確定因素，更是加重清潔隊的執勤業務量，故和地方政府及工會達成共識調高獎金。

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