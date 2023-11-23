　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

明起空品變差！西半部恐達「紅色警示」　環境部：境外污染物南下

▲▼▲環保署提醒，明天起東北風帶來境外污染物影響台灣，西半部要留意空氣品質。（圖／記者屠惠剛攝）

▲環境部提醒，明天受東北風帶來境外污染物影響，西半部要留意空氣品質。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者許敏溶／台北報導

環境部今（23日）表示，根據最新觀測資料，中國上海地區今天出現霾害現象，霾害預計明上午將伴隨東北季風影響台灣空氣品質，西半部多為橘色提醒等級，局部地區短時間達紅色警示等級；周六（25日）上午起中部以北空品逐漸好轉至良好到普通等級，南部地區風速較弱，空氣品質以橘色提醒等級為主，請民眾留意空氣品質變化適時做好防護。

隨著東北季風增強，境外污染物也開始影響台灣。環境部指出，根據中國上海今天觀測資料，PM2.5小時濃度達90至100微克/立方公尺，而受到高壓系統移動影響，霾害將逐漸向東及向南傳輸，預估明天上午起將隨東北季風影響台灣空氣品質，預報北部PM2.5小時濃度達40至55微克/立方公尺。

[廣告]請繼續往下閱讀...

環境部進一步表示，明天西部沿海地區受風速增強影響，可能出現揚塵現象，PM10小時濃度達200至300微克/立方公尺，西半部空品將以橘色提醒等級為主，局部地區短時間達紅色警示等級。而境外污染物由北往南傳輸，預計周六上午起，中部以北地區逐漸緩和，南部地區因風速較弱，污染物可能停滯造成累積，空氣品質以橘色提醒等級為主，其他地區為普通等級。

因應境外污染物，環境部指出，今天已提醒地方政府關注空氣品質變化情形，適時啟動包含加強大型工廠減少排放，營建工地及堆置場注意揚塵，以及進行餐飲業，露天燃燒等稽巡查作業。同時協調台電台中、興達等燃煤發電廠預先減少空氣污染物排放。

環境部也提醒民眾注意防範，敏感族群或是老人、小孩等抵抗力較弱者，宜避免在戶外長時間劇烈活動，同時儘量使用大眾運輸工具，減少污染排放。空氣品質受氣象條件影響大，短期天氣仍有較大不確定性，請隨時留意最新空氣品質資訊，利用空氣品質監測網資訊查詢最新空氣品質變化，或透過「環境即時通」手機APP設定不同警戒值，加強自身防護，隨時留意空氣品質資訊。

ET快訊
不要碰我！藍美女發言人控遭黃士修緊抓雙手　回嗆：噁心了一晚
快訊／阿里山公路車禍　騎士滿地血命危
少女到派出所做筆錄...竟被帶回家強吻　猥褻3次
周曉涵介入婚姻？　陳天仁首談「離婚周孝安」在家當奶爸：怕他沒
19歲男開「移動豪宅」　撞爛瞬間曝
快訊／柯旻豪改口拒認罪收押第7天　檢警今提訊...家人急換律
柯文哲留言：我們一定會贏　郭台銘回「1符號」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

《反正我很閒》影片變難看　鐵粉失望退訂！一票有感：全是業配

中國「兒童大白肺」激增引世衛關切！我疾管署緊盯：赴陸注意3件事

台青少兒使用IG、抖音超越臉書　「手機每周用26小時」75%看影片

台人去日本愛做1事！他轟沒禮貌「不是花錢就是老大」...網戰翻

赴陸旅遊「超額也不會解團」　不甩陸委會？交長：跨部會結論

臺靜農故居「每坪修繕費50萬」　台大：規劃為人文會館、執照申請中

2024台鐵公司元年首本桌月曆出爐　收錄主力車種「11／27起預購」

大波女友愛穿低胸裝！他怨1狀況頻發生...網不挺：要體諒

「酷的夢」題材沒變卻流量超強？網曝1優點：外國人邊看邊驚呼

快訊／吃藏壽司「喝到漂白水」　衛生局稽查竟也直擊「白粉杯」

「阿嬤級藥頭」國道狂飆運毒　被逮還辯找錯人：我好可憐

拒匯款見男網友收恐嚇　19歲女大生嚇哭躲超商

薔薔當檳榔西施拉客：給你看屁股XD　遇帥台客秒問「幾公分」當場加賴

長髮女自拍彎腰摸海龜擋去路　民眾大喊「不能摸」30萬飛了

黃士修惹怒朱立倫「不歡而散」　郭台銘：不是Happy Ending

被批唸簡訊是名嘴側翼做的事　侯友宜怒回柯文哲：你有同意

終於等到！馬朱侯郭柯全到齊 三方會談「君悅2538號房登場｣

時間不等人！郭台銘擺2計時器　力邀侯友宜來住君悅

打電話吵同事睡覺他超氣　下秒換老闆打結果罵錯人

小甜甜「十指緊扣」牽新歡逛街　穿激短熱褲露到腿根

《反正我很閒》影片變難看　鐵粉失望退訂！一票有感：全是業配

中國「兒童大白肺」激增引世衛關切！我疾管署緊盯：赴陸注意3件事

台青少兒使用IG、抖音超越臉書　「手機每周用26小時」75%看影片

台人去日本愛做1事！他轟沒禮貌「不是花錢就是老大」...網戰翻

赴陸旅遊「超額也不會解團」　不甩陸委會？交長：跨部會結論

臺靜農故居「每坪修繕費50萬」　台大：規劃為人文會館、執照申請中

2024台鐵公司元年首本桌月曆出爐　收錄主力車種「11／27起預購」

大波女友愛穿低胸裝！他怨1狀況頻發生...網不挺：要體諒

「酷的夢」題材沒變卻流量超強？網曝1優點：外國人邊看邊驚呼

快訊／吃藏壽司「喝到漂白水」　衛生局稽查竟也直擊「白粉杯」

台中火車「前後站」景點懶人包！逛全台首座「高空鐵道」公園

嘉義17歲少年酒駕載女友自摔！女頭部重創淪植物人　家屬忍痛拔管

不要碰我！藍美女發言人控遭黃士修緊抓雙手　回嗆：噁心了一晚

《反正我很閒》影片變難看　鐵粉失望退訂！一票有感：全是業配

中國「兒童大白肺」激增引世衛關切！我疾管署緊盯：赴陸注意3件事

全力守護長者！竹市112年度免費健檢　守護8192位長輩健康

台青少兒使用IG、抖音超越臉書　「手機每周用26小時」75%看影片

交易麥卡倫成離開拓荒者關鍵？小李曝心中想法

周末衝了！大港咖啡嘉年華現煮「免費喝到飽」　52攤市集開逛

橘營嘆藍白吵給全國看「該各打50大板」　籲「政壇老師傅」的話要聽

爸拔熟睡被萌柴「熱情親吻」　驚醒喊：為什麼又是你XD

生活熱門新聞

他劈腿10女護理師　4女被逼墮胎：你是惡魔

藍白「分手擂台」導火線曝　網揭他替老闆出氣

國中畢旅飛日本！5天4夜收4萬7挨轟

LINE「22款免費貼圖」快下載！LOEWE、太鼓達人超實用

成語寫錯千年！故宮展赤壁賦打臉教部

女聯誼嫌他薪水太低！真相曝光秒走人

藏壽司水杯沾白色粉末　他喝完才發現氣炸

郭董訂君悅2538房爆紅！奢華內部照曝光

明天降6度！下周更冷探14度

桃機告示牌「出境、入境」消失！網全讚：更好懂

即／吃藏壽司「喝到漂白水」　衛生局稽查也看到了

強度直逼「冷氣團」！下周二入夜後最冷　最低溫下探11度

上萬件驗退黃色工作服外流！菜市場「1件賣50元」　台鐵要求償

今明北台灣3區濕涼有雨！　下周更強冷空氣探12℃

更多熱門

相關新聞

今夜東北季風襲台！下周更冷剩14度　

今夜東北季風襲台！下周更冷剩14度　

今日白天的天氣溫暖晴朗，深夜東北季風增強，並影響至周六，東北部有局部較大雨勢，北台灣高溫下降5-6度，周日冷空氣減弱，下周一又一波更強冷空氣增強，且等級可能達到冷氣團（台北測站14度或14度以下）標準，周三台北將可能出現14度低溫。

「吸血臭蟲」6大QA一次看！漂白水、酒精殺不死　咬到腫50元硬幣大

「吸血臭蟲」6大QA一次看！漂白水、酒精殺不死　咬到腫50元硬幣大

涼雨彈今晚殺到！濕冷周末低溫恐跌破14℃

涼雨彈今晚殺到！濕冷周末低溫恐跌破14℃

明早晚溫差15度！入夜東北季風襲台

明早晚溫差15度！入夜東北季風襲台

東北季風挾帶境外空氣污染物質致過敏性結膜炎患者增

東北季風挾帶境外空氣污染物質致過敏性結膜炎患者增

關鍵字：

霾害空品東北季風環境部PM2.5

讀者迴響

我也要留言，快前往新聞雲App！

熱門新聞

他劈腿10女護理師　4女被逼墮胎：你是惡魔

失智婦遞米粉問「吃了嗎」害兒淚崩

藍白「分手擂台」導火線曝　網揭他替老闆出氣

快訊／柯文哲道歉了！坦言昨會談「一場鬧劇」　批國民黨「來踢館的」

快訊／郭台銘宣布退選　聲明全文曝光

君悅鴻門宴5大破局關鍵一次看　他是最後一根稻草

快訊／會辭中廣董事長？　趙少康：當選才會辭

國中畢旅飛日本！5天4夜收4萬7挨轟

LINE「22款免費貼圖」快下載！LOEWE、太鼓達人超實用

快訊／柯文哲確定搭檔吳欣盈

即／彭博：郭台銘準備退選

女業務遭客戶射後不理！老闆娘親自出馬也被睡

快訊／本土藍＋戰鬥藍！　侯友宜將攜趙少康登記參選正副總統

藍白會談破局「這1幕是名場面」　鄉民狂點頭

70萬網紅夫妻宣布離婚！只交往6小時就閃婚

更多

最夯影音

更多
「阿嬤級藥頭」國道狂飆運毒　被逮還辯找錯人：我好可憐

「阿嬤級藥頭」國道狂飆運毒　被逮還辯找錯人：我好可憐
拒匯款見男網友收恐嚇　19歲女大生嚇哭躲超商

拒匯款見男網友收恐嚇　19歲女大生嚇哭躲超商

薔薔當檳榔西施拉客：給你看屁股XD　遇帥台客秒問「幾公分」當場加賴

薔薔當檳榔西施拉客：給你看屁股XD　遇帥台客秒問「幾公分」當場加賴

長髮女自拍彎腰摸海龜擋去路　民眾大喊「不能摸」30萬飛了

長髮女自拍彎腰摸海龜擋去路　民眾大喊「不能摸」30萬飛了

黃士修惹怒朱立倫「不歡而散」　郭台銘：不是Happy Ending

黃士修惹怒朱立倫「不歡而散」　郭台銘：不是Happy Ending

熱門快報

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12歲生日快樂「百人祝賀企劃：你就是封面人物！」特製超可愛生日濾鏡用起來！快來成為我們專屬的封面人物！限定好康大放送！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面