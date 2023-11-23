明起空品變差！西半部恐達「紅色警示」　環境部：境外污染物南下

▲環境部提醒，明天受東北風帶來境外污染物影響，西半部要留意空氣品質。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者許敏溶／台北報導

環境部今（23日）表示，根據最新觀測資料，中國上海地區今天出現霾害現象，霾害預計明上午將伴隨東北季風影響台灣空氣品質，西半部多為橘色提醒等級，局部地區短時間達紅色警示等級；周六（25日）上午起中部以北空品逐漸好轉至良好到普通等級，南部地區風速較弱，空氣品質以橘色提醒等級為主，請民眾留意空氣品質變化適時做好防護。

隨著東北季風增強，境外污染物也開始影響台灣。環境部指出，根據中國上海今天觀測資料，PM2.5小時濃度達90至100微克/立方公尺，而受到高壓系統移動影響，霾害將逐漸向東及向南傳輸，預估明天上午起將隨東北季風影響台灣空氣品質，預報北部PM2.5小時濃度達40至55微克/立方公尺。

[廣告]請繼續往下閱讀...

環境部進一步表示，明天西部沿海地區受風速增強影響，可能出現揚塵現象，PM10小時濃度達200至300微克/立方公尺，西半部空品將以橘色提醒等級為主，局部地區短時間達紅色警示等級。而境外污染物由北往南傳輸，預計周六上午起，中部以北地區逐漸緩和，南部地區因風速較弱，污染物可能停滯造成累積，空氣品質以橘色提醒等級為主，其他地區為普通等級。

因應境外污染物，環境部指出，今天已提醒地方政府關注空氣品質變化情形，適時啟動包含加強大型工廠減少排放，營建工地及堆置場注意揚塵，以及進行餐飲業，露天燃燒等稽巡查作業。同時協調台電台中、興達等燃煤發電廠預先減少空氣污染物排放。

環境部也提醒民眾注意防範，敏感族群或是老人、小孩等抵抗力較弱者，宜避免在戶外長時間劇烈活動，同時儘量使用大眾運輸工具，減少污染排放。空氣品質受氣象條件影響大，短期天氣仍有較大不確定性，請隨時留意最新空氣品質資訊，利用空氣品質監測網資訊查詢最新空氣品質變化，或透過「環境即時通」手機APP設定不同警戒值，加強自身防護，隨時留意空氣品質資訊。