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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍營彰化造勢萬人力挺　侯友宜嗆賴：不敢撕掉台獨黨綱！

記者唐詠絮／彰化報導

國民黨彰化縣黨部今(2日)下午在彰化市旭光西路舉辦競選總部造勢活動，現場湧入超過萬名支持鄉親力挺，主席朱立倫、總統參選人侯友宜進場受到民眾簇擁，現場「凍蒜」聲不斷，針對賴清德指侯友宜「支持一國兩制」，侯說，他一聽「凍未條了」在台上直接開嗆，「我、國民黨攏反對」，還要賴撕掉台獨黨綱，保護台灣人民安全。

▲國民黨彰化縣黨部造勢。（圖／記者唐詠絮攝）

▲國民黨彰化縣黨部造勢總統參選人侯友宜到場。（圖／記者唐詠絮攝）

▲國民黨彰化縣黨部造勢。（圖／記者唐詠絮攝）

侯友宜指出，蔡英文曾745天未開記者會，專制的政府，促轉會變東廠，箝制大家的網路言論，民進黨在國家有難時，成立國家隊大發國難財，人民缺水、缺電、缺口罩、缺疫苗甚至缺雞蛋，民進黨甚麼都缺就是不缺錢，若當選後要請侯總統成立特偵組抓貪官汙吏，將民眾討厭的「歪哥、豬哥、胎哥」一一揪出，調查清楚疫苗、雞蛋等弊案。

▲國民黨彰化縣黨部造勢。（圖／記者唐詠絮攝）

侯友宜說，他是一個南部嘉義人，「正港的台灣土雞仔」，幫忙爸爸養豬、殺豬賣豬、幫忙巡田、種蘆筍，什麼農活都做過，從基層一步步爬起，當初民進黨還大讚他，作為一個刑事真的很棒，台灣治安顧得真好，還要他出來競選縣長、市長，現在要出來選總統，卻說「我是大陸的同路人」，「我會親中」，每天用意識形態對他抹紅，大酸對手「選舉完全攏無步」。

▲國民黨彰化縣黨部造勢。（圖／記者唐詠絮攝）

侯友宜表示，我們是堅持民主自由的國家，「反對一國兩制」永遠沒有改變，「愛台灣的民主、愛台灣的自由」，反譏賴清德「真的沒話可說了」，要反問他一句話「AIT說不能支持台獨」，「現在選舉到了，他忘了中華民國憲法、忘了兩岸關係條例」，難道他不知道台獨就是引戰的導火線，「撕掉台獨黨綱」連這也不敢說，要如何保護台灣，這就是絕對的謊言。

▲國民黨彰化縣黨部造勢。（圖／記者唐詠絮攝）

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