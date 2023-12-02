賴清德罕見變臉怒吼　女網紅求罵反嚇壞「我不想主持了！」

記者杜冠霖／台北報導

民進黨總統參選人賴清德近日參與YouTube頻道「驚奇玩起來」錄影，預計3日上線的影片昨（1日）釋出預告片段，賴清德被美女主持人Sandra詢問「可以被你吼一下嗎？」賴雖露出不可置信表情，仍一面變臉飆罵，讓Sandra嚇得花容失色，直呼「我不想主持了，直接發飆，怎麼會這樣！」

賴清德參與YouTube頻道「驚奇玩起來」錄影，昨（1日）釋出預告片段，主持人Sandra詢問賴清德，「今天有這個榮幸，可以被你吼一下嗎？」；賴清德先是露出不可置信的臉、驚訝反問「真的假的」。Sandra說，「真的，你隨便罵我。」

賴清德也配合演出，馬上翻臉、高聲痛斥，「Sandra，妳給我小心一點，我跟妳講，妳如果再嘻皮笑臉的話，我絕對不放過妳」。賴清德罵完自己笑場，Sandra則嚇得花容失色，驚喊「我不想主持了，直接發飆，怎麼會這樣！」

另外，賴清德也在節目中分享，求學的時候動物學老師很嚴格，出的題目又很刁鑽，其中有一道題目，就一個鳥籠、裡面有一隻鳥，鳥籠外有一個布蓋著，只露（鳥）腿，題目是這隻鳥的學名，那很難，老師又規定不能偷看。

賴清德指出，有一個同學忍不住了，想要掀起來看，好死不死，老師剛好轉過來看到他，老師就很生氣、暴跳如雷問「你你你叫什麼名字」，同學忽然之間冷靜下來，把褲管拉起來反問「你看我叫什麼名字？」語畢讓主持人哈哈大笑。