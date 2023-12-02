立法院代表團4日晚赴COP 28　國安局：特勤會確保吳欣盈人身安全

▲民眾黨副總統參選人吳欣盈。（圖／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

2023年聯合國氣候變化大會（COP 28）11月30日至12月12日在阿拉伯聯合大公國杜拜登場，立法院派代表團參加，預計4日晚啟程，由於成員包括兼民眾黨副總統參選人的立委吳欣盈，其維安規劃受矚。國安局表示，因事涉警衛安全工作細節，不便透露，不過特勤中心均會協調相關單位，擬訂警衛計畫，以周延安全維護部署，確保候選人人身安全。

吳欣盈本周受訪時，透露自己下周要代表立法院，與其他委員參加COP 28。據立法院規劃，代表團預計4日晚間一同啟程前往COP 28，除吳欣盈代表民眾黨團外，國民黨、民進黨與時代力量則各自派立委吳怡玎、洪申翰與陳椒華。

國安局特勤中心因應2024總統大選啟動「安維八號」，安排每組參選人編55人，確保正副總統參選人安危。吳欣盈作為副總統參選人，此次出訪，維安人員如何部署受矚。

國安局向《ETtoday新聞雲》表示，有關總統、副總統候選人警衛安全維護，因事涉警衛安全工作細節，國安局不便透露；若有相關需求，本局特勤中心均會協調相關單位，擬訂警衛計畫，以周延安全維護部署，確保候選人人身安全。

吳欣盈競辦發言人陳宥丞表示，相關規劃上，特勤中心與吳辦保持聯繫跟對接，吳辦一切依法循往例辦理。

據了解，由於特勤人員作業上又分成駐地、休假、計畫，也就是每個行程前都會有先遣人員場勘等，因此會有幾組人員輪替，所以不可能所有編組於吳欣盈的特勤人員都陪同出訪。