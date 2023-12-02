被賴清德阻擋當立法院長　韓國瑜嗆「先讓3拳」：第4拳就要還手了

▲前高雄市長韓國瑜呼籲要成立特偵組，專打貪官汙吏。（圖／記者沈繼昌攝）



記者崔至雲／台北報導

民進黨總統參選人賴清德日前表示，前高雄市長韓國瑜過去在立法院的表現不佳，且當選高雄市長又被罷免，要支持者不能讓國民黨國會過半、讓韓當立法院長。韓國瑜今（2）日出席桃園立委參選人萬美玲造勢活動時表示，雖然賴連著幾天打他，但感謝在他選2020總統時賴沒有對他口出惡言，但「也要呼籲賴清德副總統，你再打我一次，第四次我就要還手了！」。

韓國瑜首先提到，看到桃園的鄉親，很開心看到選舉有善良美好的一面；在他眼中的萬美玲有三大特點，美麗、認真、聰明，因此他來這邊助講特別高興。

韓國瑜說，他35歲當立委，剛開始非常拚，後來在自傳裡承認，因為喝酒、熬夜、打牌，慢慢忘記選民對他的託付，因此在44歲那年主動離開立法院，當時黨主席連戰還希望他繼續選一定能選上、不要放棄，但韓國瑜回答，「報告主席，我覺得我再選下去，我對不起我的選民，我必須要離開政壇」，這是他對自己的要求。

韓國瑜說，當他再次回到政壇選舉，已經是16年後、60歲參選高雄市長，金庸武俠小說中，楊過等了小龍女16年，44歲到60歲，一個男人一生的青春可以熬多少個16年？這16年他只告訴自己一件事情，一個政治人物覺得，自己沒有辦法再承擔選民對他的託付，你就必須離開，他一直這樣要求自己。

韓國瑜也提到，這兩天賴清德連打了他兩天、連續兩天修理他，說要阻止韓國瑜當立法院長，說韓國瑜當立委這麼差、這麼懶、這麼不認真，「但是武林高手在擂台上，我願意讓賴清德三拳，他可以再打我一次，沒關係，我不還手」。

為什麼藉由萬美玲場合來解釋這件事情？韓國瑜說，他2020年與蔡英文競選總統時，賴清德從來沒有對自己口出惡言，「我謝謝他這份情，他打了我兩拳，我不還手」，而他在選高雄市長時候，從來沒有罵過對手陳其邁一句話，有人說陳其邁爸爸貪汙應該要拿出來罵，但他說「不可以」，因為人不能選擇自己的爸爸，2020年選總統也沒有罵過蔡英文，只有說民進黨貪汙腐敗太嚴重。

韓國瑜表示，身為政治人物，要了解選票由人民投給他們的用意，要用感恩的心來為選民服務，這是這行業最重要的情操、最重要的要求；他眼中的標準立委有三句話，「文」要能說，「武」要能動，最後，心中還要有理想，萬美玲都符合這三個標準。

「台灣現在連特偵組都沒有」，韓國瑜轟，特偵組最重要就是要辦立委、院長、政府官員，民進黨貪汙到甚麼程度？40年前，桃園的英雄豪傑，許信良、許國泰，許國泰與他同一天進入立法院，是民進黨創黨元老，但許國泰也說現在的民進黨「貪汙腐敗無法無天」，呼籲民眾這次總統大選一定要睜亮眼睛。

韓國瑜喊話，44歲他離開立法院，這次他回到立法院，心中一定充滿台灣人民，一定負起該負的責任，「我也要呼籲賴清德副總統，你再打我一次，第四次我就要還手了」。