「贏在眼力！」釣蝦場的無聲狂歡！　「聽不到」不是人生的阻礙

▲林俊杰（右1）與朋友們沈浸於釣蝦的「無聲世界」。（圖／記者林挺弘攝）

記者林緯平／採訪報導

因為名人的加持，釣蝦風潮席捲全台，這股熱潮正式進入了「釣蝦2.0時代」。釣蝦不僅是親子活動，還演變成了釣蝦比賽的一環！然而，有一群聽障朋友也對釣蝦充滿熱情，這個在「無聲世界」裡，他們能夠專心觀察蝦池內浮標的變化。而當他們成功拉起蝦子時，那份快感更是讓他們深深陶醉其中！

走進釣蝦場，會看到有人忙著釣蝦，有人則圍成一圈享受著美味的熱炒，熙熙攘攘。然而，也有一群人，他們用熱情飛舞的雙手和生動的表情，「在無聲的環境中，開心地聊天，討論著釣況」。這群人正是一群熱愛釣蝦的聽障朋友，而手語成為他們互相交流的方式。在這片充滿歡笑聲的釣蝦場中，他們彼此分享著喜悅，用心感受每一次成功的瞬間。

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擁有10年釣蝦經歷的黑弟（林俊杰）是臉書社團「無聲痴蝦社」的社長，這個臉書社團成立於2016年，至今已吸引了近200名成員。他表示，成立這個社團主要是為了給一群從小到大的朋友們提供一個健康的娛樂場所，而釣蝦正好是彼此共同的興趣，因此有了這個社團。

如何釣蝦？林俊杰坦然說道，「釣蝦主要是用眼睛看，看浮標的變化來決定何時起竿。」因此他們不會覺得在釣蝦時跟常人有所不同。但是，釣蝦還是要有伴才好玩，因此當有一群「自己人」一起釣蝦、聊天，那才是讓林俊杰等人深深著迷的，林表示：「釣蝦能讓我減輕生活上的壓力，同時大家一起分享、開心釣蝦是最棒的。」

林俊杰坦言，「釣蝦主要是用眼睛看，觀察浮標的變化來決定何時起竿。」因此，他們在釣蝦時並不感覺與一般人有太大的不同。不過，釣蝦的樂趣還是在於有夥伴一同參與，當一群「志同道合」的人聚在一起釣蝦、聊天，這才是讓林俊杰等人深深沉醉其中的地方。他說：「釣蝦不僅能減輕生活上的壓力，同時大家一起分享、開心釣蝦是最棒的。」在這個社團中，彼此分享著快樂的時刻，成為了彼此生活中不可或缺的一部分。

▲釣蝦對林俊杰來說是排解生活壓力的一種管道。（圖／記者林挺弘攝）

林俊杰目前在台中工業原區上班，每週光顧蝦場2到4次，累積了豐富的釣蝦經驗。他憑藉這份經驗，與夥伴們受邀參加了釣蝦文化發展協會主辦的釣蝦競賽，並在一次團體比賽中喜獲第二名的佳績。對此，林俊杰謙虛表示：「那次比賽算我們運氣好，分配到的坐釣位置剛好蝦子大咬，釣蝦還是要有點運氣！」

▲釣蝦競技文化在台灣發展一段時間，累積出許多實力堅強的釣手。（圖／記者林挺弘攝）

張林裕開心表示，「今年香港的釣蝦競賽真是大爆發，在各方的共同努力下，香港的釣競賽事已成功與我們聯繫，目前選手和各戰隊的數據也已納入MLS平台上。」在香港釣蝦愛好者的積極參與下，針對釣蝦競技和國際賽事的推展取得了令人矚目的成就。未來，他們將目光轉向東南亞，並致力於培育更多釣蝦國手，推動亞洲國際賽事的蓬勃發展。

香港的釣蝦熱潮席捲，早在台灣已形成一股風潮，這不僅僅是一項休閒活動，更是一項競技運動。

34歲的阿綱是一位專業的釣競選手，靠著參與釣蝦比賽年收入達到百萬，如今他還在《ETtoday學習雲》開課了！他將提供系統化的教學，將釣蝦技巧傳授給所有想學釣蝦的學員。如果你想從佛系釣蝦愛好者晉升為「爆籠」高手，絕對不能錯過他的課程！

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