倡議國家綠道！「浪遊縱谷」10年後再出發　豐南到羅山復刻經典

▲浪遊隊伍以3天時間，徒步從台東池上出發，經豐南、羅山抵達東里火車站。（圖／千里步道協會提供提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

台灣千里步道協會與豐南、羅山沿線社區共同舉辦「2024復刻經典 浪遊縱谷」活動，一行30多人自14日至16日以3天時間，從池上豐南徒步到羅山，所走的路線並非省道，而是連結田埂、農路、水圳，沿途可見季節限定的稻田花海、梅林、土地公與縱谷鄉間日常生活，夜間還有藝術家莫言的草根音樂會。



此行的目的，是將知名的「浪遊縱谷」活動路線「定影」成倡議中的「海岸山脈國家綠道」，透過復刻20年前由東華大學蔡建福教授「鄉村規劃」課程師生發起的「浪遊宣言」，在東部也能發展當今蔚為風潮的國家綠道。





2004的春節前夕，東華大學環境政策研究所「鄉村規劃」課程師生，共同策劃首次「浪遊縱谷」活動，以策劃寒暑假的浪遊活動做為課程學習作業的總結實踐，拜訪沿線社區、發掘在地特色、解決鄉村問題，策畫落實「減碳、減廢、食物零里程」的徒步旅程，而後清華大學清華書院也加入浪遊，一行人越走隊伍越龐大，透過實際的行動了解花東的鄉村自然與人文，也喚起人們純粹走路的樂趣，強調體驗在起點和終點中間的過程。



台灣千里步道協會表示，「浪遊縱谷」本來只是一門課的作業，後來演變成為一個持續性的社會倡議，也從浪遊縱谷擴展到浪遊海岸，或橫越海岸山脈等路線。以倡議走路價值、串聯環島步道的千里步道，於2009年開始參與，千里步道環島綠道在花東的路線，許多出自浪遊活動的探查。





可惜的是，「浪遊縱谷」因為課程方向的調整，於2015年中斷。今年2024，正值「浪遊縱谷」發起20周年，千里步道協會選擇同樣的時間，重新出發。



在過去一年，與蔡建福多次踏勘，拜訪邀請花蓮縣富里鄉羅山社區發展協會、羅山小學堂、富里鄉豐南社區發展協會等在地組織，籌組「復刻經典2024浪遊縱谷」活動。



台灣千里步道協會指出，千里步道從2006年發起至今已經進入第五階段，從初期倡議環島步道，打造友善行人與自行車空間、守護周邊美麗風光保留、去除光害、除草劑、水銀燈等「鄉野三害」、促進沿線社區小民經濟等，至2016年千里步道10周年時，提出「千里步道2.0 國家綠道芻議」，於2018年獲得行政院核定，至今在西部已經完成的包括淡蘭古道、樟之細路、山海圳國家綠道、水圳綠道等長距離步道，在登山健行愛好者心目中，可以媲美國外朝聖之路之美譽。

然而作為台灣最美的東部，卻尚未形成國家綠道，因此在2023年千里步道開展「千里步道3.0 復刻經典、布建綠道之家」的新目標，決定重返環島綠道的起點，首選就是「浪遊縱谷」活動路線，目標是形成海岸山脈頭尾一貫的、沿途有明確標示、民眾可重複造訪的國家綠道。





整個倡議的第一場活動，選擇從池上大坡池進入有吉哈拉艾文化景觀的豐南社區，第2天經過此時花朵初開的梅園與羅山泥火山，拜訪羅山小學堂，第3天則將拜訪客家詩人葉日松故居與水圳，行程在舊東里火車站結束，徒步里程將近40公里。



台灣千里步道協會解釋，所謂的國家綠道，是以跨縣市且能彰顯該區域之代表性連續路線，涵蓋台灣重要族群文化、水利建設、經濟產業、自然保育等主題面向，體現台灣多元且豐富的資源與特色，並滿足觀光休閒遊憩需求。這條路線能紀錄先民艱辛開拓的步履，展現豐富的自然與人文地景、多元族群文化及產業興衰，使民衆能深度體驗在地文化、產業、生態環境等不同特色，並享有親近自然與人文歷史的機會。

目前國家綠道的進展與資訊可參考：

1.國家發展委員會網站：https://www.ey.gov.tw/Page/448DE008087A1971/59cb200d-4fb5-4c35-95bf-bbd7396d6e8d

2.交通部觀光署網站：https://www.taiwan.net.tw/m1.aspx?sNo=0042604

3.台灣千里步道協會網站：https://www.tmitrail.org.tw/roadmap