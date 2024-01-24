歸零學習打破性別框架　女成音師透過識訓轉戰太陽能產業

▲30歲女成音師胡珈綺，參加勞動部雲嘉南分署「太陽能光電技術應用」職訓課程，結訓後取得太陽光電乙級等3張證照，順利到台南一家太陽能公司任職。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

女力出頭天！30歲女成音師胡珈綺，參加勞動部雲嘉南分署「太陽能光電技術應用」職訓課程，非本科系的她歸零蹲點半年，學習配電、配管、組裝太陽能板相關技術，結訓後取得太陽光電乙級等3張證照，還順利到台南一家太陽能公司任職，成功轉換跑道，讓她直呼「男生可以做的，女生也可以」。

大學學的是影劇，胡珈綺畢業後到中國擔任成音師多年，後來因疫情而回台尋求工作機會，偶然聽朋友介紹太陽能產業未來發展看好，決定轉戰跑道，但該領域有一定技術門檻，與家人討論後，毅然報名雲嘉南分署的太陽能光電班重頭學起。

「起初我連配線圖都看不懂，一切超級陌生」，胡珈綺說還好職訓課程以基礎核心原理打底，搭配完整紮實的實作訓練，6個月的密集訓練，讓她脫胎換骨，順利取得太陽光電乙級、室內配線與工業配線丙級3張證照，結訓後也順利到盛暉能源公司上班，讓她從原本的門外漢轉身變成綠能專業人才。

「只要有心肯學就做得到」，現在胡珈綺鎖太陽能板、配電、配管動作專業又俐落，她強調只要願意付出，就會有好的結果，她感謝政府提供職訓資源，讓她能成為綠電人才，也鼓勵同樣想入行或轉職的女性朋友，「勇敢跨出第一步，努力學習、創造價值，就不用擔心被取代」。



雲嘉南分署長劉邦棟指出，因應政府綠能政策，太陽能產業夯，現業界人力需求大，學員職訓後可從事太陽能系統規畫、監工、保養及維護等工作，新人起薪落在35K-38K，若有一定經驗，薪資超過50K不是問題，前景可期。

劉邦棟還說，目前分署開辦的職訓課程，符合業界技術需求，且學員在經工廠式的管理與訓練後，也較能適應，就業率都有8成以上，歡迎待業民眾來學一技之長，參訓學員不僅免訓練費，符合特定對象身分民眾，還能申請職訓生活津貼，若參訓學員為15-29歲青年，也有學習獎勵金每月8000元可申請、最多可領到9萬6000元。

目前分署自辦職前訓練報名至2月15日，包括太陽能光電技術應用、特殊銲接、水電、消防安全設備、工程地籍測量、室內設計、汽車噴漆與美容鍍膜等21個職類，詳細課程內容可上分署官網（https://yct168.wda.gov.tw/）查詢，或電洽（06）6985945轉1099。