蔡英文稱「中國想介入台灣選舉」　侯友宜：只會抹紅沒招數了嗎？

記者崔至雲／台北報導

總統蔡英文接受「紐約時報」專訪時表示，中國想要介入台灣的選舉，這已不是秘密，也會讓台灣人民選出他們屬意的人選，此言論被外界認為，民進黨又再打抗中保台。對此，國民黨總統參選人侯友宜表示， 選舉到了又在抹紅，真的沒有招數了嗎？連他這個台灣小孩都要抹紅，為守護台灣人民戰這麽多場槍戰，不要再做這種事情。

▲侯友宜接受聯訪。（圖／記者屠惠剛攝）



針對中共介入選舉議題，蔡英文說，中國想要介入台灣的選舉，這已不是秘密，中共也想讓民眾知道他們屬意的人選。

侯友宜回應，「哎呀，選舉到了又在抹紅啦，真的沒有招數了嗎？」尤其侯友宜一輩子在這塊土地，為了保護台灣的人民在打拚，他始終如一，選舉到了，民進黨連侯友宜都抹紅，「啊我這個台灣小孩，為守護台灣人民戰這麽多場槍戰，不要再做這種事情」，選舉把好的政見拿出來說，讓人民了解你把台灣未來要帶到何處，這才是選舉贏得人民信任最好的方法。

另，蔡英文接受外媒專訪時也提到，現在雖然有一些軍事恫嚇，但是現在不是大陸考慮大規模犯台的時候；此外蔡英文也對美國維護印太地區自由開放的承諾深具信心。

侯友宜說，他對大陸的意圖，不會存有不切實際的想法，蔡英文自己也講過，兩岸穩定，才會符合大家的利益，那在這個前提底下，他提出了3D策略，一來要有嚇阻，提升自我防衛能力、加強國防軍備；二來最重要的，一定要對話交流，讓彼此之間增加更多的信任；三來因交流增進理解以後，就可以降低風險，這才是最實際的作法。所以印太地區的和平穩定，確實在兩岸是一個重中之重的關鍵點，他一定會讓台海安定、台灣安全，我們世界可以安心。

