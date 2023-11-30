快訊／工商團體關切能源題　賴清德提「2050氫能須佔13％」

▲發展氫能是賴清德（左）能源政策中相當重要的一環。（圖／記者湯興漢攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨總統參選人賴清德今（30）下午出席台灣經濟發展論壇，接受9大工商團體「面試」，會中有工商團體關切淨零轉型議題，賴清德特別指出，他將全力推動多元綠能發展，特別是氫能，根據國際社會研究，2050年淨零轉型氫能至少須達13％，但現在台灣在氫能方面是0％，所以未來將把氫能當作一個重要的項目。

賴清德今天下午前往台北國際會議中心，出席「2023台灣經濟發展論壇——與國家未來領導人對談」。

有工商團體代表會中說，若當選總統，如何協助企業導入淨零碳排的技術，並降低投資的風險和負擔，協助展業轉型？如何推廣小額綠電銷售，讓廠商可以參與競標，活絡綠電的市場？

對此，賴清德說明，台灣150幾萬家的中小企業面臨淨零轉型的挑戰，政府將會針對各個面向提出解答，由政府來協助中小企業轉型，例如未來是全面智慧化的時代，人工智慧非常重要，因此他將推動人工智慧行動方案，讓國際級的人工智慧研發中心到台灣來，如果中小企業能夠得利於新興科技的幫助，相信有機會解決中小企業面臨的問題。

此外，針對小額綠電議題，賴清德表示，台灣綠電發展再怎麼樣還是剛開始發展而已，歐盟碳邊境調整機制（CBAM）訂下來之後，全球都必須要去遵守，台灣也不例外，台灣有很多企業必然需要綠電，但他要跟大家報告：要先求穩定供電，未來他要做的是，全力推動多元綠能的發展，包括與會者提到的小額綠電、小水力、生質能、地熱、海洋能、氫能等。

賴清德補充，特別是氫能，因為想要2050年成功達到淨零轉型，根據國際社會研究，氫能至少要扮演13％的角色，但現在台灣在氫能方面是0％，所以未來他將把氫能發展，當作一個重要的項目。