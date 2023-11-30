楊文嘉曝吳欣盈放棄國籍證明　晚間行程將親自說明

▲名嘴楊文嘉在臉書公布吳欣盈放棄國籍證明。（圖／翻攝自楊文嘉臉書）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨副總統參選人吳欣盈陷入雙重國籍疑雲，吳受訪時強調多年前已放棄美國籍，但遲未拿出證明仍引發外界質疑。對此，吳欣盈競辦發言人陳宥丞表示，在美國的聯邦網站就可找到2014年吳欣盈放棄國籍的資料；另外，名嘴楊文嘉也在臉書上公布吳欣盈2014年5月放棄美國籍的資料。

2024年選舉「三腳督」競爭確立，民眾黨的「柯盈配」近來陷入雙重國籍疑雲，儘管吳欣盈為現任立委，理應不會有雙重國籍的問題，但吳遲遲未能正面回應，仍引發各界質疑，藍綠對手也持續緊咬。對此，外交部表示，已收到中選會來函請求查證，將請駐外館處洽詢駐在國協助查證。

吳欣盈競辦發言人、台北市議員陳宥丞表示，在美國的聯邦網站有特別公告，放棄國籍的資料證明，其中可找到2014年吳欣盈放棄國籍的資料，與過去吳欣盈強調放棄美國籍的時間點不謀而合，「請外界不需要再多加揣測」。另外，名嘴楊文嘉也在臉書上公布吳欣盈2014年5月放棄美國籍的資料。

但楊文嘉出示的資料，是美國財政部國稅局的美國財政部國稅局的稅務證明，只能確認雙重國籍者（吳欣盈）與美國政府間的稅務關係，並不能直接證明是否無雙重國籍問題。詳細的資料仍要等吳欣盈晚間的行程親自公布，才能確認是否真的沒有雙重國籍問題。

根據《總統副總統選舉罷免法》第27條規定，現役軍人、辦理選舉事務人員、具有外國國籍者、依其他法律規定不得登記為候選人者等4類，不得申請登記為總統、副總統候選人。