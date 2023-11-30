快訊／賴清德批趙少康分權說「駭人聽聞」　把侯友宜變傀儡

記者呂晏慈／台北報導

國民黨副總統參選人趙少康稱總統參選人侯友宜願意把總統權責讓給他參與，對此，民進黨總統參選人賴清德今（30）受訪驚呼「駭人聽聞」，先前民眾黨總統參選人柯文哲說他要「監督侯友宜」，就夠令人驚訝了，提醒國民黨陣營，不能這麼明目張膽的讓侯友宜成為傀儡。

▲賴清德今天下午出席台灣經濟發展論壇。（圖／記者陳家豪攝）

賴清德今天下午出席台灣經濟發展論壇，接受9大工商團體「面試」。媒體會前關注，如何看待趙少康稱侯友宜願意把總統權責讓給他參與一事，賴清德表示，在藍白合時期，柯文哲曾經說，如果他當副總統，他要監督侯友宜，這已經夠令人驚訝了，沒想到趙少康更是「駭人聽聞」，竟然是副總統要取代總統。

賴清德說，提醒國民黨陣營，現在選的不是雙首長、雙總統制，不能夠這麼明目張膽的讓侯友宜淪為傀儡，侯友宜也應該拿出魄力出來，不應該讓這樣的事情發生。

此外，針對侯友宜拋出陸生來台就業議題，賴清德表示，看來侯友宜是狠心、完完全全的要走依賴中國的老路了，不僅僅接受九二共識，要重啟服貿，還要接受中國的人來到台灣就業，這完全對中國不設防。

賴清德解釋，這除了會造成台灣大量失業問題，衝擊社會以外，對百工百業勢必也會造成重大影響，也會引起國安的問題，「我一定會努力，結合國人共同的力量，絕對不讓這些事情發生，我們一定要堅定地在民主的道路上持續壯大台灣，這才是台灣應該走的路」。

此外，賴清德建議，侯友宜應該改變現在的作法，不能再挾外力以自重，用戰爭來恐嚇台灣人民，企圖影響台灣人民的行為，「我已經多次強調，我會遵守維持現狀，同時也會把和平當做我的目標，民主做為我的指南針」，未來重大使命就是維持台海和平，同時促進台灣的經濟繁榮發展，讓社會能夠安定。

至於國台辦回應賴、蕭稱願邀請中國國家主席習近平享用台灣美食，反批賴蕭配是「獨獨配」，賴清德則回應，其實，和平穩定是兩岸共同的責任，他與蕭美琴提出邀請，無非是展示台灣的善意，中國其實不必咄咄逼人，在這種狀況下，對兩岸和平穩定並沒有任何好處。