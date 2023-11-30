直擊／林襄來了！合體趙少康做愛心　「原味球衣」中廣開賣

▲啦啦隊女神林襄出席中廣公益活動，與趙少康合影。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨副總統參選人趙少康今（30日）出席2023「擁抱希望‧傳出愛」中廣慈善活動，直言自己是中廣董事、總經理，但目前因選舉是請假的，因此中廣的活動都不會參加，但今天是歲末冬寒的愛心活動，才特別出席；會中也請到「桃猿樂天」啦啦隊女神林襄拍賣「原味球衣」，林襄介紹，這件球衣陪她在樂天主場征戰，非常有意義。

趙少康說，本來因為自己中廣董事、總經理職務目前是請假中，中廣的活動都不會參加，但今天很特別，是歲末冬寒的愛心活動，感謝很多廠商捐助很多很好的產品來辦義賣，過去這麼多年已經捐了3千多萬台幣。趙說，每年義賣速度都非常快，一下子就賣光光，這表示中廣的聽眾都非常有愛心。

趙少康說，每年歲末冬寒如果自己過得還不錯、行有餘力，就拿一些出來捐給公益團體，這也是很有意義的事情，希望這個社會有更多人來做公益活動，讓更多弱勢團體、弱勢朋友可以得到幫助。

林襄今捐贈一件樂天桃猿隊球衣，並介紹這件是陪自己在樂天主場征戰的球衣，捐贈球衣讓她覺得非常有意義，「加入啦啦隊之後，我也改變非常多，這個舞台也讓更多人認識我」，因此今天決定捐贈這件對自己意義非凡的球衣。

▲啦啦隊女神林襄出席中廣公益活動，拍賣原味球衣。（圖／記者鄭佩玟攝）