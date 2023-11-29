日本連爆禽流感　憂疫情擴大！台積電所在的熊本也高度警戒

▲日本連爆禽流感，台積電所在的熊本也高度警戒。（翻自《東京新聞》）

圖文／鏡週刊

日本本週連爆禽流感，本月25日先是在佐賀縣養雞場爆發第一起，隨後在27日於茨城縣養雞場又爆發第二起。日本政府擔憂這波禽流感疫情，恐擴大成全國性，因此各地政府都高度警戒，台積電日本廠所在的熊本，其政府機關也對縣內所有養雞場下達消毒命令。

日本本週從佐賀到茨城的養雞場，陸續爆出禽流感疫情，今（29日）富山縣政府也指出，本月27日回收到一隻野生赤頸鴨的屍骸，經檢驗後驗出禽流感陽性反應。目前日本環境省對此件高度重視，並持續監控發現鴨子屍骸附近方圓10公里區域內的野鳥健康狀況，據悉目前富山縣內的養雞場，並未傳出禽流感疫情。

另一方面，台積電日本廠所在的熊本，對於禽流感疫情也高度警戒。雖然目前熊本並未傳出禽流感疫情，但熊本縣知事蒲島郁夫在28日對縣內198處養雞場，下達消毒命令。熊本曾經在2021年底，於南關町一處養雞場驗出高病原性H5禽流感病毒，當時撲殺約6萬7000隻雞。





▲熊本縣知事蒲島郁夫在28日對縣內198處養雞場，下達消毒命令。（翻自YT畫面）

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