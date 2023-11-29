中國大媽疑插隊被抓包！大鬧日本商店　出拳揍人「飆罵日語髒話」

▲自稱中國人的大媽在日本商店裡大吵大鬧，出手推人還用日語飆罵髒話。（翻自X平台）

圖文／鏡週刊

本週於日本和華人X平台上，都在瘋傳一段影片，指出「中國大媽插隊重出江湖」，影片可見一名中國大媽在日本，與排隊人潮發生衝突，並在現場大罵大叫，引發網友議論。

內容可見這名穿著黃色風衣的大媽，不滿被指插隊，還對著一名男子又打又罵：「啊，你隨便亂打人！」、「你把我拖下去、摔倒我幹嘛啊？」、「都是中國人知道不！」、「有本事去警察打吧。」不過這名男子則是完全沒有還手，也沒有洞口。

在一旁排隊的日本女生看不下去，也對這名大媽好言勸說，不過這名大媽則繼續用中國式日文抱怨該名男子，甚至還用手指著男子飆髒話：「巴格野鹿！」最後店內工作人員前來查看狀況，並試圖安撫大媽情緒。

目前未知這場紛爭最後如何解決，但影片已讓不少華人與日本網友議論紛紛，多數人都批評這位大媽「丟盡中國人的臉」、「怪不得會排華」、「只敢在國外叫，回中國就縮了」。

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