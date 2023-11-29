稻價上漲引發農民搶種　農糧署示警：明年1期稻作恐生產過剩

▲近期稻穀價格好，加上明年大區輪作暫停實施，農糧署憂農民搶種稻米，導致生產過剩。（圖／記者李毓康攝）

記者楊惠琪／台北報導

受極端氣候影響，農業部農糧署從2021年起實施「大區輪作」、「稻作4選3」，讓灌區輪值、鼓勵農民改種其他雜糧，節水也緩解稻米過剩。但推廣兩年後，因收成銳減，近期稻米價格走俏，恐又掀起農民搶種潮。農糧署長胡忠一今表示，明年水情好，大區輪作暫停1年，「稻作4選3」也放寬1期可繳交公糧，擔心明年稻作又會生產過剩。

立法院經濟委員會今審查農業部各項非營業基金預算，立委陳明文指出，水稻栽種成本增加，農業部應提高公糧收購價。農業部代理部長陳駿季回應，目前濕穀價格已創歷年新高，若再調高公糧收購價，會讓水稻面積上升，反而讓米價崩盤，對產業不見得好，還須整體研議。

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農業部於2021年推行「大區輪作」，以2年為一輪，讓灌區輪值，輪值的1期作可不種水稻，改生產環境維護或轉旱作並領取節水獎勵。「稻作4選3」是將種稻採2年4個基期作為一循環，農民若4期作都種稻，其中1期不能繳交公糧。

因水情良好，農糧署日前宣布明年大區輪作暫停1年，但維持「稻作4選3」措施，因有部分配合「稻作4選3」的農民遇到無法繳交公糧問題，若休耕又領不到補助，農糧署因而專案放寬明年1期也可繳交公糧。

胡忠一表示，近兩年很多稻農轉種雜糧或產銷履歷稻米，不再繳公糧，公糧收購量從每年平均50幾萬噸，去年降至36萬公噸，目前公糧稻米庫存量68萬噸，遠超過安全庫存量。

胡忠一說，原期待公糧收購可逐漸走入歷史，但現在民間都在搶糧，稻穀價格每百台斤1260至1300元，甚至有糧商加價搶購，擔心會吸引農民搶種，屆時又可能面臨生產過剩，公糧收購量恐怕又要回到以往50幾萬噸，因此提高公糧收購價格，對整體產業來說，並不是一件好事。