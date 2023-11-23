日本採購台灣香蕉倍增！6.2萬根供營養午餐　農糧署：明年換鳳梨

▲農糧署與日本茨城縣笠間市合作，讓台灣香蕉進入日本學童營養午餐。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

農業部農糧署今舉行「台灣香蕉輸日行銷」記者會，宣布日本茨城縣已有18處市町參與採購台灣香蕉供應學童營養午餐，採購數量達6.2萬根，比去年成長1倍以上，將在12月5、6日兩天供應。農糧署胡忠一指出，除了台灣香蕉外，台灣鳳梨也將進軍日本營養午餐，雙方已洽談相關事宜。

胡忠一表示，農糧署於2019年與日本茨城縣笠間市簽定「強化飲食及文化交流發展合作備忘錄」至今，笠間市及鄰近市町已連續5年採購台灣香蕉作為學童營養午餐水果，採購量也從原本的3處增加至今年的18處，今年採購數量達6.2萬根，比去年成長1倍。

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笠間市長山口伸樹今也率領參訪團出席記者會，山口伸樹說，在成長的記憶中，台灣香蕉只有在運動會、生病或遠足的時候吃的到，台灣香蕉的美味總讓他難忘，因而在市長任內推動台灣香蕉進入以在地食材為主的學校營養午餐。

胡忠一指出，台灣香蕉出口量，有高達98%以上都是銷往日本，這幾年日本深受日幣貶值、國內水電費調漲3成等影響，家庭支出緊縮，影響購買台灣香蕉意願，出口量的確不如以往，但以今年外銷約1600多公噸，日本就有1592公噸、占99%，仍是最大出口國。除了日本第一線城市外，也鎖定如茨城縣等二線城市，透過學童營養午餐、地區超市推廣，希望拓展更多台灣水果銷日。

胡忠一說，除了茨城縣笠間市外，包括岐阜縣大垣市、群馬縣前橋市等地區，也相繼與農糧署接洽採購香蕉供作學校午餐事宜，此外，笠間市長山口伸樹先前來台，曾品嚐過金鑽鳳梨，也進一步洽談明年採購台灣鳳梨作為學童營養午餐。

胡忠一還說，提供給日本學童營養午餐的台灣蕉，不但是產銷履歷，而且是比照供應奧運選手村等級，都是嚴選出口，而輸日的青香蕉在田間採收後，會經過預冷、水洗、分級選別、包裝、冷藏與運輸等品管流程，以維持香蕉品質與延長上架壽命。