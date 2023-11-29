快訊／媒體直球問對「慣老闆」的對策？　賴清德未回答

▲賴清德今天下午出席勞團舉辦的政見發表會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨總統參選人賴清德今（29）下午出席勞團舉辦的「工」辦政見發表會，會中接受媒體提問，允諾將推動勞保年金改革，也會解決退休金的問題，同時闡述自身對於非典型就業、引進外籍移工的看法。不過，對於有媒體詢問，許多老闆不願意提高受僱員工經常性薪資，對這些「慣老闆」的對策是什麼？他並未在15分鐘QA時段內回覆。

賴清德今天出席「工」辦政見發表會，他致詞時掛保證，「只要政府在，勞保基金不會倒，勞工權益會獲得保障」，強調他支持資方獲利，應分潤給勞工，不管是增加薪水、改善勞工條件等，未來也會建立一套鼓勵機制，讓資方提撥高於6％。

隨後，媒體代表逐一提出提問，有人關切勞保年金改革議題，也有人談及開放服務業移工，以及外籍家庭看護工、非典型就業的工作權益保障等議題。

其中，一名記者提出，許多老闆為了節省勞健保，寧肯多發獎金也不願意提高受僱員工的經常性薪資，導致基本工資連續8次調漲之後，薪資中位數的成長幅度遠不如基本工資，而賴清德先前提出，要針對上市櫃公司訂定薪資門檻，以解決低薪的問題，但對更多沒有在上市櫃公司工作的勞工，有什麼政策工具可以讓資方願意分享企業的獲利？對這些「慣老闆」的對策是什麼？

對於媒體提出的提問，賴清德統一答覆時一一說明，允諾勞保年改「這個事情一定要來解決」，包括勞工退休金、勞保給付等問題，如此才能讓國家的政策走得更長久；另外也首度針對非典型就業議題拋出，未來智慧、永續的時代已經來臨了，所以，他將擬定一部因應新時代需求的勞動法令，既保障勞動權益，又可以提供勞工的彈性，協助企業發展。

不過，在主辦單位規劃的15分鐘問答環節中，賴清德並未明確回應媒體提出「慣老闆」的問題。他最後總結說，他非常希望能夠跟台灣全體勞工繼續為台灣經濟持續打拚，他常常說，台灣的經濟奇蹟不是保力達B，而是大家共同打拚的結果。