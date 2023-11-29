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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

右手拿筷、左手趕蒼蠅　柯文哲：日人來台敢坐在哪個夜市吃飯？

記者袁茵／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲29日與企業對談，被問到如何提升服務業競爭力時，反問現場企業人士，日本觀光客到台灣玩，願在哪幾個夜市坐下去吃飯？自己到某些地方去吃午餐時，「右手拿筷子、左手一直趕蒼蠅，這個會有觀光品質嗎？」並認為「continuous improvement（持續改進）是很重要的政治思維」。

▲▼九大工商團體舉辦2023台灣經濟發展論壇，邀請民眾黨總統候選人柯文哲發表演說。（圖／記者湯興漢攝）

▲九大工商團體舉辦2023台灣經濟發展論壇，邀請民眾黨總統參選人柯文哲發表演說。（圖／記者湯興漢攝，以下皆同）

民眾黨總統參選人柯文哲29日下午出席2023台灣經濟發展論壇與國家未來領導人對談，有企業詢問，台灣服務業以內需市場為主，相較於科技業，服務業很少出現國際品牌，競爭力明顯不足，但服務業就業人口在台灣高達60％，政府補助卻忽略服務業，請問要如何提升服務業競爭力？

柯文哲提及，這是個好問題，理論上缺工怎麼會跟低薪並存？這實在是很奇怪，「缺工不是就要高薪嗎？但現在台灣是缺工、低薪並行，代表學非所用，我們教育出來的學生不適合社會上需要。」

▲▼九大工商團體舉辦2023台灣經濟發展論壇，邀請民眾黨總統候選人柯文哲發表演說。（圖／記者湯興漢攝）

柯文哲指出，豐田汽車的「TQM」（全面品質管理，Totally Quality Management）概念，從公司董事長到掃地歐巴桑，每天都要問自己一個題目「如果重來一遍怎麼做比較好？」這叫小小的進步，累積起來變成國家最大進步，所以服務業一定走高品質。

柯文哲說，以旅遊業來說，「像是我們台北市⋯我問你一個題目，日本觀光客到台灣來，有哪幾個夜市他坐得下去？有沒有想過這個問題？日本觀光團來台灣，哪幾個夜市（願意）坐得下去吃飯？」

柯文哲稱，自己選總統時到處看，到某個地方吃午餐的時候，「右手拿筷子，左手一直趕蒼蠅，你說這個會有觀光品質嗎？然後麻糬上來，可是有一隻很大的蒼蠅停在上面，我就想說『這到底是吃，還是不吃？』」國家之力量在國民全體。

▲▼九大工商團體舉辦2023台灣經濟發展論壇，邀請民眾黨總統候選人柯文哲發表演說。（圖／記者湯興漢攝）

柯文哲也以自己擔任市長時的經驗為例，呼籲在場企業人士有機會的話，可以去中山站至雙連站的中山商圈走一走，那就是他的城市設計概念，「每個地方都進步一點、進步一點，累積起來那地方就變很特殊。」該區域以前叫打鐵街，黑黑臭臭的，但後來花好幾年時間弄漂亮，就是因為每段時間看看哪裡可以改善，持續進步變成這樣。

柯文哲認為，台灣比摩天大樓拚不過中國大陸，「你去上海看摩天大樓，哪裡是他的對手？我一直很希望有天台北市走京都路線，而我試驗過了，就是中山站到雙連站。」自己也認為台北大稻埕比其他城市的老街漂亮，因為每隔一段時間就會看看哪裡要改善，並由商圈自己提計畫，若要花錢則幫忙弄，「continuous improvement（持續進步）是一個很重要的政治思維，沒有人可以救你，天助自助者。」

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