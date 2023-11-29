快訊／補強《勞基法》？　賴清德首拋：制定新時代勞動法令

▲賴清德今天下午出席勞團舉辦的政見發表會。（圖／記者屠惠剛攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨總統參選人賴清德今（29）出席勞團舉辦的總統候選人「工」辦政見發表會，他會中針對非典型就業議題宣示，未來智慧、永續的時代已經來臨了，所以，他將擬定一部因應新時代需求的勞動法令，既保障勞動權益，又可以提供勞工的彈性，協助企業發展。

媒體會中談及缺工議題，詢問賴清德是否支持開放服務業移工？除了引進移工外，是否有其他對於缺工問題的解方？如何避免衝擊中高齡、二度就業婦女的就業機會？另外，台灣目前有21萬外籍家庭看護工，她們不適用《勞動基準法》，沒有基本工資保障，24小時全年無休，請問如何保障移工的勞動尊嚴？

對此，賴清德說明，他出生的時候，台灣約有40幾萬新生兒，30年前出生的孩子也許沒有40幾萬人，但應該也不像現在20幾萬人這麼少。他認為，普遍缺工是因為在民主的社會裡，多元的就業機會出現了，所以有一些場域勢必找不到足夠、適當的勞工，因此，政府當然有責任解決這個問題。

賴清德表示，除了引進外籍移工之外，對本國勞工的訓練也非常重要，因為談論勞工政策的第一優先，當然就是保障本國籍勞工的權益，不足的話才有可能考量到引進外籍移工。

賴清德進一步補充，對於服務業是否要有外籍移工，勞動部已經在研議了，他個人認為，引進外籍移工之前，應該先確保勞工的薪資。

另對於媒體關注非典型就業議題，賴清德說，非典型勞工不完全是在平台下工作，在疫情之後，有一些國際級的公司發現新的上班模式對公司更加有利，工作效率更加提升，另外也因為新科技的出現，新工作模式產生，在這種狀況下，政府有責任建構一個符合新時代發展的勞動法令。

賴清德說，因為目前《勞動基準法》是在30多年前生產線時代所擬定的，未來智慧、永續的時代已經來臨了，所以他將擬定一部因應新時代需求的勞動法令，既保障勞動權益，又可以提供勞工的彈性，協助企業發展。