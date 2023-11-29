快訊／賴清德宣示將推勞保年改　「對的事情應有道德勇氣」

▲賴清德出席勞團舉辦的政見發表會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨總統參選人賴清德今（29）出席勞團舉辦的總統候選人「工」辦政見發表會，他會中答覆媒體提問時允諾，勞保年改「這個事情一定要來解決」，包括勞工退休金、勞保給付等問題，如此才能讓國家的政策走得更長久。他說，對的事情就應該有道德勇氣去進行，並沒有特別考量到選舉的問題。

媒體會中提問，前總統馬英九面對年金改革議題時曾說，今天不做明天會後悔，總統蔡英文則說，現在不做馬上會後悔，而賴清德擔任行政院長時曾提及，希望勞保年改能夠啟動，但至今依舊停滯不前，大家都知道只靠撥補不夠，年金改革才是釜底抽薪之計，是否承諾當選後立刻啟動年金改革？還是再把這個未爆彈丟給下任總統？如何避免引發社會對立？是否支持加稅提供穩定的撥補財源，包括營所稅與綜所稅？

賴清德回應，大家都知道年改非常重要，如果不推動軍公教年改，恐怕新進的軍公教人員就領不到退休金，所以馬英九、蔡英文都重視，差別就在於誰完成這件事情，而完成這件事固然替國家、社會做一件事，但也造成了許多不滿，不過他認為，政府基於國家社會的需要，對的事情就應該有道德勇氣去進行，並沒有特別考量到選舉的問題。

賴清德允諾，未來如果他當總統，一定會去解決退休金的問題，包括勞保這個給付、或者是金流不足的這個問題。他說，解方必然要跟社會討論，有一個共識，「因為這個事情一定要來解決，這個除了對勞工朋友的權益保障以外，也才有辦法讓國家的政策走得更長更久」。