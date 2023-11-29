昨幫侯友宜喊凍蒜　吳欣盈舅舅許顯榮今稱：看3人政見後再做決定

▲吳欣盈舅舅、聯合會理事長許顯榮。（圖／記者袁茵翻攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲與「新光公主」立委吳欣盈搭檔參選，28日與國民黨總統參選人侯友宜先後錯開出席工商企業聯合會活動，但柯吳2人離場後，吳欣盈舅舅、聯合會理事長許顯榮替侯友宜喊凍蒜。面對現在是否有特定支持的人士？許顯榮29日表示，看3人政見後再做決定，但被問到是否會替吳欣盈加油？許僅說吳要走自己的路。

柯文哲29日下午出席由九大工商團體舉辦的「2023台灣經濟發展論壇」，進行致詞與企業問答環節；而28日晚間替侯友宜喊凍蒜、祝福高票當選的許顯榮，也坐在台下一同聽取柯文哲談話。

當論壇結束後，許顯榮接受媒體訪問，被問到現在是否支持侯友宜？許顯榮態度低調地表示，台灣是民主自由的國家，還是要看未來3黨參選人的政見發表，現在全世界處於政治經濟轉換期，希望3黨都能夠努力，並看未來提出的政見做決定。

至於吳欣盈參選副總統，家族是否都不知情？是否支持吳欣盈的決定？許顯榮坦言，「我們都不知道，但台灣是民主政治的國家，大家都有其想法、理想。」所以這件事情也沒有再講，而他也是個民主政治開放的人。

媒體追問，會不會幫吳欣盈加油？許顯榮說，基本上他認為吳欣盈要走自己的路，而他站在工商團體，非常歡迎3黨平等競爭，一起為台灣在國際處境上加油。媒體再問，這是否代表現在沒有特定支持的人選？許顯榮證實，「目前是這樣，我目前還在看3位的整體」。

針對聽完柯文哲稍早對工商界的政策擘劃，感想為何？許顯榮認為，柯文哲當過台北市長，擁有在行政方面的經歷，希望柯文哲在未來幾個月中與其他參選人一樣，與人民多多接觸後，會有一些規劃、新的想法。