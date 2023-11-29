羽絨衣怎麼洗？專家曝「正確清潔方式」　3行為恐失去保暖性

▲專家分享羽絨衣正確清潔方式，提醒不要將羽絨衣放到太陽下曬乾。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

明（30）天開始又有另一波冷空氣襲台，尤其在12月1、2日冷空氣影響最明顯，最低溫恐下探12度，不少人已準備好禦寒衣物。就有一名網友表示，在家中翻出許久沒穿的羽絨衣後，發現上面有些污漬，想詢問羽絨衣能否直接丟進洗衣機洗。貼文引起網友討論，專家表示，首先應確認洗滌標籤上的標示，若可以也記得洗完不要擰扭和曬乾，免得失去蓬鬆度或保暖性。

原PO在PTT上以「羽絨外套要怎麼洗？」為題發文，表示又到了要穿上羽絨衣的季節，但他一直很好奇正確的清洗方式或步驟為何，自己都是先以洗衣精水擦拭，用水沖洗後，拿大毛巾吸水，再放到陰涼地方風乾，都不敢掛在衣架上，怕羽毛會堆積不均，所以總是平放晾乾。但原PO也說，「是有沒有那麼麻煩？裝洗衣袋後直接丟洗衣機，再用吊衣架曬太陽會差很多嗎？」

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貼文一出，許多網友都分享自己的清洗習慣，「直接丟洗衣機洗後陰乾」、「直接丟洗衣機洗，陰乾後羽毛就會自動蓬鬆，洗過N次都沒出問題，而且穿10年還是保暖」、「洗衣機再陰乾，沒那麼脆弱」。

對此，戶外運動服飾品牌The North Face官網有分享「羽絨衣的正確清洗方式」，首先應確認洗滌標籤上的標示，若可以機洗，則在設定時建議選擇溫和模式和低速轉速，以減少對羽絨的損害。洗完記得不要擰扭和曬乾，因為搓揉或扭轉會使羽絨內部的纖維受損，導致羽絨衣失去蓬鬆度；且避免曝曬在太陽下，長時間的曬乾則可能使羽絨纖維變脆，失去彈性，導致外套的保暖性能下降，因此在陰涼通風的地方自然風乾即可，自然風乾時，可以輕輕拍打外套，幫助羽絨恢復蓬鬆。

還有，「羽絨外套千萬不能烘乾」，羽絨外套的填充物主要是羽毛或羽絨，這些材料皆容易受熱損壞，烘乾機的高溫和機械運轉會導致羽絨纖維斷裂，影響保暖效果，甚至使外套失去原本的蓬鬆度。

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