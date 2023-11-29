北市停車「2小時6分鐘」要價350！旅遊達人傻眼：下次還是搭捷運

▲布萊Ｎ因為路邊停車場高昂費用嚇傻。（圖／翻攝布萊N 食宿人生／臉書粉專）

圖文／CTWANT

台北市停車一位難求，雖然路邊有很多收費停車場，但是價錢卻高得嚇人。旅遊達人「布萊N」就在社群分享，近日出席活動，車位找了老半天，最後停到超遠的停車場，卻發現停車場半小時竟要75元，而他一共停了2小時6分鐘共350元，讓他決定下次搭捷運就好。

布萊N在臉書發文，表示昨（28）天在台北有活動要參加，平常習慣搭捷運的他突然決定開車，「結果到了目的地，附近幾個停車場都客滿，繞了20分鐘我已經自我放棄，哪裡標示停車場我就往哪走，最後停了一個超級遠的停車場」。

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但因為停車場距離太遠，只能再攔一輛計程車前往現場，同時他也發現這間停車場貴得離譜，「難怪會有空位，我下次進城還是搭捷運好了」。而他也在留言區補充，「停車2小時6分鐘350元真心嚇爛」，並宣導大家多搭乘大眾交通運輸工具。

貼文曝光後，引起許多人討論，「沒錯，上次在東區聚餐吃熱炒店，結果停車費比餐費還高，只能苦笑」、「有時候算一算，停車費+油錢快比坐計程車還要貴@@」、「台北還是搭車比較方便節省時間」、「這家停車站是出了名的貴」、「交通工具很好用啊」、「還有最高350不錯了，停過一小時100，沒上限」。

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