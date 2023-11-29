　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台女遊日遇電車痴漢！求救駐日代表處被冷回：也拿不到多少賠償金

台灣人最喜歡旅遊的國家就是日本。（示意圖／達志／美聯社）

▲「電車痴漢」一直是日本社會的一大亂象。（示意圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

台灣人最喜歡旅遊的國家就是日本，不過一名廖姓女子控訴，日前到日本遊玩時，竟遭到電車痴漢偷拍，由於報案過程不太順利，因此求助駐日代表處，怎料到駐日代表處人員居然回「在日本10年也沒遇到色狼」，讓她相當傻眼。對此，駐日代表處人員回應了。

廖女在《爆料公社二社》發文表示，在日本電鐵終點站準備下車時，發現遭到色狼偷拍裙底，到站後自己立刻向站務員求救，但站務員表明他們在執行公務，無法處理，幾分鐘後又說他們不是警察，無法幫忙留住犯人。

[廣告]請繼續往下閱讀...

廖女說，「眼睜睜看著那個變態在面前走到對向車廂，當下我直指著對方大喊變態，所有旅客也只是看著，站務員還用著警示的語氣說，表示我們自己如果去抓住對方，我們是犯罪的！車子走後，站務只輕描淡寫告知犯案的人不在現場了，他們也無法協助處理了，我無助地一直請求下，他們才肯協助報案。」

她透露，日本警方到場後，在翻譯機的協助下，完成紙本筆錄，日警表示後續會比對監控，找出嫌犯，但並沒有給任何報案證明；她控訴，事後向駐日代表處求救，但駐日代表處態度相當消極，表明無法提供幫助，只能請她自己到警察局立案，最後在她再三請求下，才勉為其難說願意幫她聯繫警察，「他們說警察的交接紀錄上寫著『我們有一起看過監視器影片』，問題是根本沒有，駐日人員後續表示會再幫忙聯繫，就沒後續。」

廖女嘆，一名駐日代表處人員告訴她「在日本10年也沒遇到色狼」，當下不知道該回什麼，只能沉默以對，不僅如此，人員還強調「告人也拿不到多少賠償金」，讓她更委屈。

對此，駐日代表處回應，已提供包括聯繫日警了解案情、諮詢當地律師法律意見以及中文律師事務所名單等協助，由於非案件當事人，無法代理或提供訴訟意見，加上廖女欲按預定行程前往關西，無法留在東京處理後續，因此他們能提供的幫助很有限。

◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工。

省錢大作戰！超夯優惠等你GO
1瓶可用90天►愛貓專用口腔益生菌　讓主子潔牙更簡單　限時↘$499
1天不到6元►愛犬專用口腔益生菌　讓汪星人潔牙又除臭　限時↘$499
大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」　限時↘$399
 

延伸閱讀
37歲大馬女星拍影片猝死！突嘴唇發紫失去心跳　導演證實死訊
《紅人榜》歌手猝逝！柯辰勳反鎖倒臥員工廁所　酒店出面回應了
新毒王1／「署長情資」破史上最大毒品案　檢警疑黑幫聯手打造新毒王

ET快訊
台灣10大最強泡麵！　泡麵之神排名出爐
Google雲端驚傳資料遺失！　官方急提醒
美麗島民調／賴蕭配36.3%維持領先　侯康配支持度31.0％
快訊／天兵媽闖禍！　2歲女童被鎖車內
張育成下一步「不排斥台灣」！　歡迎中職各隊來談
37歲女星莊群施爆「死因是腦出血」！閨蜜淚PO遺容照
不只手搖杯正妹！　高雄「水果攤之花」掀暴動
賴蕭想請習近平吃台灣小吃　國台辦：「獨獨配」別自討沒趣

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

大啖產地直送極佳級翼板牛　台南煙波推山野金饌一泊二饗專案

洗筷子「整把來回搓洗」錯了！易導致細菌殘留　專家曝正確方法

國一藝術課本「8個圈圈」是卡通人物！超多人答錯：真的難

兒童黴漿菌用藥暴增1.3倍！一度短缺　食藥署「盤點4類藥」備戰秋冬

清晨接5包木炭訂單！外送員「覺得怪」機智報案　成功救一命

「紐西蘭鮮奶零關稅」襲台　立委要求明確區隔國產與進口乳

不只手搖杯正妹！高雄「水果攤之花」也掀暴動：想吃水果了

引進印度留學生救台灣高教！學者籲招1萬人「畢業後可留台工作」

泡麵之神公布「台灣10大最強泡麵」！　排名出爐

迎跨年出遊車潮！國道元旦3天「0~5時免收費」　疏運措施一次看

BLACKPINK現身「英國皇室晚宴」　被國王查爾斯讚賞…反應超萌！

小S挑戰滑步舞：我感覺抓到了！　女兒Elly狠吐槽「OMG妳超怪」

吳慷仁「沒經紀人」自誇：安排得很好　接工作自扮黑臉「我有被討厭的勇氣」

李多慧深夜見粉絲接機超驚喜　大素顏害羞暖喊：晚了快回家

吳慷仁拍手語戲「只NG過一次」　得獎沒慶祝「回家打掃」誠徵經紀人

阿公牌「玉米濃湯」 黃金配方料多又暖胃

鄭容和逛夜市套圈圈成功超嗨！　第一次吃糖葫蘆：嗯～太好吃

《超級紅人榜》柯辰勳過世！得年20歲　母慟：死在酒店員工更衣室

喵手握逗貓棒「對爸猛揮」　網見角色互換：逗人棒XD

搭機初體驗！萌貓15hrs飛程超乖巧 好奇心作祟...趴窗看天空融化網♥

大啖產地直送極佳級翼板牛　台南煙波推山野金饌一泊二饗專案

洗筷子「整把來回搓洗」錯了！易導致細菌殘留　專家曝正確方法

國一藝術課本「8個圈圈」是卡通人物！超多人答錯：真的難

兒童黴漿菌用藥暴增1.3倍！一度短缺　食藥署「盤點4類藥」備戰秋冬

清晨接5包木炭訂單！外送員「覺得怪」機智報案　成功救一命

「紐西蘭鮮奶零關稅」襲台　立委要求明確區隔國產與進口乳

不只手搖杯正妹！高雄「水果攤之花」也掀暴動：想吃水果了

引進印度留學生救台灣高教！學者籲招1萬人「畢業後可留台工作」

泡麵之神公布「台灣10大最強泡麵」！　排名出爐

迎跨年出遊車潮！國道元旦3天「0~5時免收費」　疏運措施一次看

大啖產地直送極佳級翼板牛　台南煙波推山野金饌一泊二饗專案

2024最有「風」味的新竹美食月曆　12／1起憑發票限量兌換

洗筷子「整把來回搓洗」錯了！易導致細菌殘留　專家曝正確方法

國一藝術課本「8個圈圈」是卡通人物！超多人答錯：真的難

柯文哲「2億美金」成懸案　綠委要他說出來：讓大家幫你討個公道

澳洲學者偕妻「買地定居恢復溪流自然狀態」　聯手水保署友善治溪

台灣敲碗！麥當勞ＸVerdy聯名包裝欠收藏　抹茶派流心雙餡一口爆漿

ETtoday登蘋果2023年熱門Podcast　「我在案發現場」獲編輯精選肯定

泰國新法通過！夜店可營業至「凌晨4時」　最快12／15上路

兒童黴漿菌用藥暴增1.3倍！一度短缺　食藥署「盤點4類藥」備戰秋冬

靈異影片曝光！正妹誤住猛鬼病房　目擊驚悚畫面...179萬網友嚇壞

生活熱門新聞

手搖杯正妹1.6萬人讚爆　當地人：真的漂亮

比基尼「消防正妹」還單身　臉書挖出是龍潭女神

柯辰勳猝逝更衣室廁所　酒店揭露當天細節

LINE「8款免費貼圖」限時下載！DIOR、疊字生物超Q

明轉雨降6℃！「連下4天」地區曝　下周恐有冷氣團

黴漿菌難診斷！　醫揭「1症狀」懷疑線索

日議員減肥大變身　差點無法入境台灣

一天泡蝦場10小時！他「3年深夜做一樣事」　成超夯職人

他考上公職每月加班180小時！過來人出招神解

20歲歌手柯辰勳猝逝！飯店揭奪命關鍵5小時

5星座注意！　過年前當心血光之災

5生肖要發了！　跨年前翻轉財運

除了日本「哪些國家會想去3次以上？」　網秒答1地

薪水3萬！他養7個小三「有整串鑰匙還編號」

更多熱門

相關新聞

20歲歌手柯辰勳猝逝！飯店揭奪命關鍵5小時

20歲歌手柯辰勳猝逝！飯店揭奪命關鍵5小時

曾參加《超級紅人榜》的20歲歌手柯辰勳是礁溪長榮鳳凰酒店的員工，如今卻傳出猝逝在更衣室廁所。酒店今（29 ）日證實，柯辰勳27日凌晨被發現倒在廁所，送醫仍回天乏術；根據警方證實，是由心血管疾病引起。

剛宣告抗癌成功！朱芯儀認「回診再動手術」血流不止

剛宣告抗癌成功！朱芯儀認「回診再動手術」血流不止

一家駕車出遊撞小象　象群暴怒踩爛轎車

一家駕車出遊撞小象　象群暴怒踩爛轎車

美論壇Reddit傳再次IPO　明年Q1提出申請

美論壇Reddit傳再次IPO　明年Q1提出申請

首度曝光！「傳說巨鼠」罕見身影被拍到

首度曝光！「傳說巨鼠」罕見身影被拍到

關鍵字：

爆料公社二社電車痴漢周刊王

讀者迴響

我也要留言，快前往新聞雲App！

熱門新聞

37歲女星莊群施拍戲中猝死　「早上還發IG」

《超級紅人榜》柯辰勳過世！得年20歲

陸重機網美「高速自撞」　遺體掛護欄慘死

手搖杯正妹1.6萬人讚爆　當地人：真的漂亮

比基尼「消防正妹」還單身　臉書挖出是龍潭女神

柯辰勳死因曝光！警方飯店尋人發現身亡

Joeman最新影片「瘦到臉頰凹陷」！網嚇一跳認不出

柯辰勳猝逝更衣室廁所　酒店揭露當天細節

40%的人做愛用口水潤滑　性專家：恐得性病

一堆人咳爆急問「是不是黴漿菌」？醫秒愣：4種人要小心

最帥星2代邱以太「街邊口水交纏」熱吻低胸妹！

直擊曾之喬、辰亦儒林口吃飯！

新光「已婚名醫」偷吃護理師　她加入群組驚變小四

《紅人榜》柯辰勳走了于美人悲泣

37歲女星莊群施「頭暈30分鐘突身亡」！死前狂吐胃酸

更多

最夯影音

更多
BLACKPINK現身「英國皇室晚宴」　被國王查爾斯讚賞…反應超萌！

BLACKPINK現身「英國皇室晚宴」　被國王查爾斯讚賞…反應超萌！
小S挑戰滑步舞：我感覺抓到了！　女兒Elly狠吐槽「OMG妳超怪」

小S挑戰滑步舞：我感覺抓到了！　女兒Elly狠吐槽「OMG妳超怪」

吳慷仁「沒經紀人」自誇：安排得很好　接工作自扮黑臉「我有被討厭的勇氣」

吳慷仁「沒經紀人」自誇：安排得很好　接工作自扮黑臉「我有被討厭的勇氣」

李多慧深夜見粉絲接機超驚喜　大素顏害羞暖喊：晚了快回家

李多慧深夜見粉絲接機超驚喜　大素顏害羞暖喊：晚了快回家

吳慷仁拍手語戲「只NG過一次」　得獎沒慶祝「回家打掃」誠徵經紀人

吳慷仁拍手語戲「只NG過一次」　得獎沒慶祝「回家打掃」誠徵經紀人

熱門快報

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12歲生日快樂「百人祝賀企劃：你就是封面人物！」特製超可愛生日濾鏡用起來！快來成為我們專屬的封面人物！限定好康大放送！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面