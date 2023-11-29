台女遊日遇電車痴漢！求救駐日代表處被冷回：也拿不到多少賠償金

▲「電車痴漢」一直是日本社會的一大亂象。（示意圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

台灣人最喜歡旅遊的國家就是日本，不過一名廖姓女子控訴，日前到日本遊玩時，竟遭到電車痴漢偷拍，由於報案過程不太順利，因此求助駐日代表處，怎料到駐日代表處人員居然回「在日本10年也沒遇到色狼」，讓她相當傻眼。對此，駐日代表處人員回應了。

廖女在《爆料公社二社》發文表示，在日本電鐵終點站準備下車時，發現遭到色狼偷拍裙底，到站後自己立刻向站務員求救，但站務員表明他們在執行公務，無法處理，幾分鐘後又說他們不是警察，無法幫忙留住犯人。

[廣告]請繼續往下閱讀...

廖女說，「眼睜睜看著那個變態在面前走到對向車廂，當下我直指著對方大喊變態，所有旅客也只是看著，站務員還用著警示的語氣說，表示我們自己如果去抓住對方，我們是犯罪的！車子走後，站務只輕描淡寫告知犯案的人不在現場了，他們也無法協助處理了，我無助地一直請求下，他們才肯協助報案。」

她透露，日本警方到場後，在翻譯機的協助下，完成紙本筆錄，日警表示後續會比對監控，找出嫌犯，但並沒有給任何報案證明；她控訴，事後向駐日代表處求救，但駐日代表處態度相當消極，表明無法提供幫助，只能請她自己到警察局立案，最後在她再三請求下，才勉為其難說願意幫她聯繫警察，「他們說警察的交接紀錄上寫著『我們有一起看過監視器影片』，問題是根本沒有，駐日人員後續表示會再幫忙聯繫，就沒後續。」

廖女嘆，一名駐日代表處人員告訴她「在日本10年也沒遇到色狼」，當下不知道該回什麼，只能沉默以對，不僅如此，人員還強調「告人也拿不到多少賠償金」，讓她更委屈。

對此，駐日代表處回應，已提供包括聯繫日警了解案情、諮詢當地律師法律意見以及中文律師事務所名單等協助，由於非案件當事人，無法代理或提供訴訟意見，加上廖女欲按預定行程前往關西，無法留在東京處理後續，因此他們能提供的幫助很有限。

◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工。

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

1瓶可用90天►愛貓專用口腔益生菌 讓主子潔牙更簡單 限時↘$499

1天不到6元►愛犬專用口腔益生菌 讓汪星人潔牙又除臭 限時↘$499

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」 限時↘$399



延伸閱讀

▸ 37歲大馬女星拍影片猝死！突嘴唇發紫失去心跳 導演證實死訊

▸ 《紅人榜》歌手猝逝！柯辰勳反鎖倒臥員工廁所 酒店出面回應了

▸ 新毒王1／「署長情資」破史上最大毒品案 檢警疑黑幫聯手打造新毒王