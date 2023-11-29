嫌爸媽月給23K不夠用！北漂男大生列8支出喊：要我打工太扯了

▲男大生認為在台北一個月2萬3很難生活。（示意圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

北部大學生1個月生活費應該要多少才合理呢？一名從嘉義到台北念書的大一新生，在網路發文抱怨爸媽，因為學校宿舍住宿費已經先繳了，所以一個月只給他2萬3千元當生活費，但他卻直呼根本不夠用，向家人表態希望更多，家人卻要他去打工，讓他瞎喊「太扯了。」

一名北漂大學生在《匿名公社》以「一個月2萬3生活費根本不夠」為題發文，表示他是今年從嘉義北漂到台北讀書的大一新生，目前住學校宿舍，學期一開始就已經繳住宿費了，所以爸媽一個月只給他2萬3千元的生活費，還強調父母知道台北物價比較高，所以有給比較多。

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但原PO抱怨，「問題是從開學到現在，系上很多活動，迎新、宿營、班聚、聯誼，還有平時寢聚逛街吃飯，還有上課買書等，一個月2萬3根本不夠好嗎？」

男大學生這樣跟爸媽抱怨，但家人卻說「大學生就只有吃喝，2萬3一個月就夠了，覺得不夠就自己去打工」，讓他怒喊「真的太扯！別人爸媽都要自己孩子大一時好好讀書，不要去打工浪費時間，我連多要一些生活費，卻被說嫌不夠就自己去打工，他們到底知不知道在台北一個月2萬3很難生活呀？」

貼文一出也引發網友一致怒轟，「我上大學後就沒個家裡拿錢了，學貸+生活費自己打工賺，甚至還考到獎學金去日本交換學生。你現在學生一個月2萬3都不夠花的話，出社會一個月5萬也不夠你花吧」、「聚會全部推掉，一萬八就夠了」、「你去工作看你一個月能賺多少錢，你當錢天上掉下來的嗎？」「自己打工沒問題啊」、「你讀書要2萬3幹嘛？出去唱歌逛街看電影？」「可以半工半讀喔！靠自己，不要該」，還有人說「一個月2萬3....我以前中部讀書時候3個月才2萬多」、「畢業後孝親費，可能沒有2千3？」

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