　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

嫌爸媽月給23K不夠用！北漂男大生列8支出喊：要我打工太扯了

（示意圖／CTWANT資料照）

▲男大生認為在台北一個月2萬3很難生活。（示意圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

北部大學生1個月生活費應該要多少才合理呢？一名從嘉義到台北念書的大一新生，在網路發文抱怨爸媽，因為學校宿舍住宿費已經先繳了，所以一個月只給他2萬3千元當生活費，但他卻直呼根本不夠用，向家人表態希望更多，家人卻要他去打工，讓他瞎喊「太扯了。」

一名北漂大學生在《匿名公社》以「一個月2萬3生活費根本不夠」為題發文，表示他是今年從嘉義北漂到台北讀書的大一新生，目前住學校宿舍，學期一開始就已經繳住宿費了，所以爸媽一個月只給他2萬3千元的生活費，還強調父母知道台北物價比較高，所以有給比較多。

[廣告]請繼續往下閱讀...

但原PO抱怨，「問題是從開學到現在，系上很多活動，迎新、宿營、班聚、聯誼，還有平時寢聚逛街吃飯，還有上課買書等，一個月2萬3根本不夠好嗎？」

男大學生這樣跟爸媽抱怨，但家人卻說「大學生就只有吃喝，2萬3一個月就夠了，覺得不夠就自己去打工」，讓他怒喊「真的太扯！別人爸媽都要自己孩子大一時好好讀書，不要去打工浪費時間，我連多要一些生活費，卻被說嫌不夠就自己去打工，他們到底知不知道在台北一個月2萬3很難生活呀？」

貼文一出也引發網友一致怒轟，「我上大學後就沒個家裡拿錢了，學貸+生活費自己打工賺，甚至還考到獎學金去日本交換學生。你現在學生一個月2萬3都不夠花的話，出社會一個月5萬也不夠你花吧」、「聚會全部推掉，一萬八就夠了」、「你去工作看你一個月能賺多少錢，你當錢天上掉下來的嗎？」「自己打工沒問題啊」、「你讀書要2萬3幹嘛？出去唱歌逛街看電影？」「可以半工半讀喔！靠自己，不要該」，還有人說「一個月2萬3....我以前中部讀書時候3個月才2萬多」、「畢業後孝親費，可能沒有2千3？」

省錢大作戰！超夯優惠等你GO
1瓶可用90天►愛貓專用口腔益生菌　讓主子潔牙更簡單　限時↘$499
1天不到6元►愛犬專用口腔益生菌　讓汪星人潔牙又除臭　限時↘$499
大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」　限時↘$399

延伸閱讀
女大生自認有「貴族氣質」是富二代！以死相逼要母驗DNA　看到結果瞬間愣住
海底撈店員跳「科目三」爆紅　超絲滑舞步嗨翻客人…公司獎勵萬元
學生妹和男友激戰過夜　被親媽念「沒家教」

ET快訊
勞斯萊斯Spectre抵台...有人買了！選配完破3000萬
日本「新島嶼」變胖了！最新畫面曝光
快訊／大逆轉！涉殺母詐領保險　改判無罪確定
台積電人妻激戰男同事！　鹹濕對話曝
第一次看NBA「登大螢幕」！元元中空身材兇爆
鳳梨女友10年前「還沒動醫美真面目曝」！認了唯一動刀的五官
快訊／美軍「魚鷹式直升機」日本外海墜落　8人生死不明
37歲莊群施「突頭暈」猝逝　醫揭2可能原因：很多沒什麼徵兆

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台中吳寶春Oreo冰淇淋腸桿菌超標71倍　衛生局：現已停售

台鐵公司「從業人員」最低薪3萬元起　交長：不合理處將酌以調整

2024台灣國際熱氣球嘉年華7／6起跑　為期45天

日幣貶值「赴日買UNIQLO超划算？」　內行人解答

笑容是最好的登機證！　你的微笑就是桃機服務楷模最佳回報

重罰奏效！1到9月車禍2224人死亡「今年首降」　台中改善績效最佳

網傳「12／1起強制戴口罩」是謠言！事實查核：是2020年舊規定

黴漿菌入侵校園？感染科權威陳伯彥闢謠怒斥：都在亂屁

【廣編】科博館植物園《聖誕紅。不紅？》花展！14種繽紛聖誕紅一次亮相

嫌爸媽月給23K不夠用！北漂男大生列8支出喊：要我打工太扯了

BLACKPINK現身「英國皇室晚宴」　被國王查爾斯讚賞…反應超萌！

吳慷仁「沒經紀人」自誇：安排得很好　接工作自扮黑臉「我有被討厭的勇氣」

小S挑戰滑步舞：我感覺抓到了！　女兒Elly狠吐槽「OMG妳超怪」

李多慧深夜見粉絲接機超驚喜　大素顏害羞暖喊：晚了快回家

吳慷仁拍手語戲「只NG過一次」　得獎沒慶祝「回家打掃」誠徵經紀人

阿公牌「玉米濃湯」 黃金配方料多又暖胃

喵手握逗貓棒「對爸猛揮」　網見角色互換：逗人棒XD

鄭容和逛夜市套圈圈成功超嗨！　第一次吃糖葫蘆：嗯～太好吃

方志友嫁楊銘威8年不悔..一招搞定雙子座！　父逝「隔3個月才哭」憾：他沒看過我的戲

《超級紅人榜》柯辰勳過世！得年20歲　母慟：死在酒店員工更衣室

台中吳寶春Oreo冰淇淋腸桿菌超標71倍　衛生局：現已停售

台鐵公司「從業人員」最低薪3萬元起　交長：不合理處將酌以調整

2024台灣國際熱氣球嘉年華7／6起跑　為期45天

日幣貶值「赴日買UNIQLO超划算？」　內行人解答

笑容是最好的登機證！　你的微笑就是桃機服務楷模最佳回報

重罰奏效！1到9月車禍2224人死亡「今年首降」　台中改善績效最佳

網傳「12／1起強制戴口罩」是謠言！事實查核：是2020年舊規定

黴漿菌入侵校園？感染科權威陳伯彥闢謠怒斥：都在亂屁

【廣編】科博館植物園《聖誕紅。不紅？》花展！14種繽紛聖誕紅一次亮相

嫌爸媽月給23K不夠用！北漂男大生列8支出喊：要我打工太扯了

教育政策遭教團評「待加強」　侯辦：不回應非純粹性NGO團體

死了也不放過！「全球最孤獨大象」馬麗去世　菲律賓考慮做成標本

星巴克12月「連續27天」買一送一！　滑手機1分鐘爽賺1杯

快訊／光電工程施工到一半！台中籃球場屋頂突塌成V型

趙少康稱當選後查潛艦國造　許淑華批：帶頭打擊國軍士氣

大陸官媒：「加快經濟恢復」是必須全力打好的硬仗

南台中家扶歲末送暖被！助貧困家庭生活品質　愛的禮物尚缺330份

調皮鳥鑽進包包頭「變活體髮簪」休眠　阿母傻眼：被扯了多根毛！

萬海「朗春輪」新船命名典禮　新訂造逾兩萬個貨櫃

開2億美元換柯當副手「掮客來自國民黨」？　中投否認卻曝光本名

正妹「把車窗當鏡子」忘情喬奶　駕駛坐車內錄全程：茂係啊！

生活熱門新聞

手搖杯正妹1.6萬人讚爆　當地人：真的漂亮

比基尼「消防正妹」還單身　臉書挖出是龍潭女神

泡麵之神公布「台灣10大最強泡麵」！　排名出爐

柯辰勳猝逝更衣室廁所　酒店揭露當天細節

5生肖要發了！　跨年前翻轉財運

明轉雨降6℃！「連下4天」地區曝　下周恐有冷氣團

黴漿菌難診斷！　醫揭「1症狀」懷疑線索

LINE「8款免費貼圖」限時下載！DIOR、疊字生物超Q

日議員減肥大變身　差點無法入境台灣

一天泡蝦場10小時！他「3年深夜做一樣事」　成超夯職人

飛日本1599元！虎航促銷明10點開跑

20歲歌手柯辰勳猝逝！飯店揭奪命關鍵5小時

除了日本「哪些國家會想去3次以上？」　網秒答1地

不只手搖杯正妹！高雄水果攤之花也掀暴動

更多熱門

相關新聞

北市停車「2小時6分鐘」要價350！旅遊達人傻眼

北市停車「2小時6分鐘」要價350！旅遊達人傻眼

台北市停車一位難求，雖然路邊有很多收費停車場，但是價錢卻高得嚇人。旅遊達人「布萊N」就在社群分享，近日出席活動，車位找了老半天，最後停到超遠的停車場，卻發現停車場半小時竟要75元，而他一共停了2小時6分鐘共350元，讓他決定下次搭捷運就好。

柯文哲自爆「2億美金當副手」！吳子嘉驚爆2劇本

柯文哲自爆「2億美金當副手」！吳子嘉驚爆2劇本

台女遊日遇電車痴漢！求救駐日代表處被冷回

台女遊日遇電車痴漢！求救駐日代表處被冷回

20歲歌手柯辰勳猝逝！飯店揭奪命關鍵5小時

20歲歌手柯辰勳猝逝！飯店揭奪命關鍵5小時

剛宣告抗癌成功！朱芯儀認「回診再動手術」血流不止

剛宣告抗癌成功！朱芯儀認「回診再動手術」血流不止

關鍵字：

匿名公社23K生活費周刊王

讀者迴響

我也要留言，快前往新聞雲App！

熱門新聞

37歲女星莊群施拍戲中猝死　「早上還發IG」

手搖杯正妹1.6萬人讚爆　當地人：真的漂亮

《超級紅人榜》柯辰勳過世！得年20歲

20歲柯辰勳死前「身體突不穩」冒異狀！畫面被拍到

陸重機網美「高速自撞」　遺體掛護欄慘死

比基尼「消防正妹」還單身　臉書挖出是龍潭女神

泡麵之神公布「台灣10大最強泡麵」！　排名出爐

40%的人做愛用口水潤滑　性專家：恐得性病

Joeman最新影片「瘦到臉頰凹陷」！網嚇一跳認不出

柯辰勳死因曝光！警方飯店尋人發現身亡

柯辰勳身亡礁溪長榮酒店回應了

直擊曾之喬、辰亦儒林口吃飯！

最帥星2代邱以太「街邊口水交纏」熱吻低胸妹！

一堆人咳爆急問「是不是黴漿菌」？醫秒愣：4種人要小心

柯辰勳猝逝更衣室廁所　酒店揭露當天細節

更多

最夯影音

更多
BLACKPINK現身「英國皇室晚宴」　被國王查爾斯讚賞…反應超萌！

BLACKPINK現身「英國皇室晚宴」　被國王查爾斯讚賞…反應超萌！
吳慷仁「沒經紀人」自誇：安排得很好　接工作自扮黑臉「我有被討厭的勇氣」

吳慷仁「沒經紀人」自誇：安排得很好　接工作自扮黑臉「我有被討厭的勇氣」

小S挑戰滑步舞：我感覺抓到了！　女兒Elly狠吐槽「OMG妳超怪」

小S挑戰滑步舞：我感覺抓到了！　女兒Elly狠吐槽「OMG妳超怪」

李多慧深夜見粉絲接機超驚喜　大素顏害羞暖喊：晚了快回家

李多慧深夜見粉絲接機超驚喜　大素顏害羞暖喊：晚了快回家

吳慷仁拍手語戲「只NG過一次」　得獎沒慶祝「回家打掃」誠徵經紀人

吳慷仁拍手語戲「只NG過一次」　得獎沒慶祝「回家打掃」誠徵經紀人

熱門快報

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12歲生日快樂「百人祝賀企劃：你就是封面人物！」特製超可愛生日濾鏡用起來！快來成為我們專屬的封面人物！限定好康大放送！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面