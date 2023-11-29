柯文哲自爆「2億美金當副手」！吳子嘉驚爆2劇本：我要去北檢告發

▲柯文哲「2億美金說」延燒。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

民眾黨總統參選人柯文哲日前聲稱，有人要他當副手並開價2億美元，隨後柯辦發言人陳智菡透露，相關消息來自國民黨。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉表示，若此消息屬實已違反《選罷法》，揚言要直接告發。

針對柯文哲爆出「當副手給2億美元」一事，吳子嘉昨（28）日在政論節目《關鍵時刻》表示，原先以為只是句玩笑話，但沒想到陳智菡竟直指國民黨有證據，認為內幕有兩種可能性，一為「柯文哲造謠」，企圖抹黑侯友宜讓他敗選。

吳子嘉指出，第二種可能為「收買柯文哲」，此舉已坐實了賄選案、違反《選罷法》，「我叫律師開始研究，明天我去告發他，告發這個給柯文哲2億美金的人」，雖然賄選者是誰仍未可知，但案件送到地檢署就會真相大白了。

吳子嘉分析，柯文哲為何要稱是2億美金，國民黨拿不出來嘛，認為此事不排除是中共在背後搞鬼，且出資2億美元的人就是習近平，直指這是「中共介選的典型案例。」

對此，前立委蔡正元也在《麥玉潔辣晚報》節目中提及「2億美元副手說」，喊話柯文哲要把事情攤開來說，「除非他講的有名有姓，他要把話講清楚，這種都混話，都是隨便講講的」，認為此事可能真假摻半，但對選情毫無助益。

延伸閱讀

▸ 她纏上準大伯…婚禮「實境一幕」背景放送！賓客全傻了 新娘慘被輪番呼巴掌

▸ 女1小時花2千6請收納師「動嘴」 自己動手幹2天卻喊：省錢了

▸ 交往8年男友突求婚「遞戒指吐1句話」 準新娘臉垮：不想結了