黴漿菌入侵校園？感染科權威陳伯彥闢謠怒斥：都在亂屁

▲台中市傳出2起孩童確診黴漿菌個案，但並未出現校園群聚感染的情況。（示意圖／擷取自TPG達志影像）

圖文／CTWANT

台灣出現黴漿菌疫情？台中市昨（28）日傳出2起孩童確診個案，令民眾憂心「黴漿菌」是否已經入侵校園。對此，台中榮總小兒感染科主任陳伯彥出聲闢謠，強調儘管最近有大量病患出現呼吸道症狀，但並未驗出黴漿菌感染，外傳大流行根本是空穴來風，痛斥「都在亂屁！」

小兒感染科權威陳伯彥表示，近期有不少民眾出現咳嗽、喉嚨痛、流鼻水等呼吸道症狀，但並非久咳不癒就是感染黴漿菌，包括台中榮總等多家醫學中心進行了數百例呼吸道病毒檢測，但均未驗出黴漿菌病原體。

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陳伯彥強調，黴漿菌是致病菌，傳播速度、繁殖速度相對病毒來得緩慢，因此黴漿菌疫情大爆發、校園大流行等傳言，都是子虛烏有，呼籲相關訊息應交由醫學研究中心發布，才能避免民眾對資訊掌握不足進而造成恐慌。

陳伯彥也提醒，專門用來治療小兒黴漿菌感染的原廠抗生素「日舒藥水」，已被證實具高達7、8成的抗藥性，過度使用或濫用恐造成後續治療更加棘手，須謹慎評估用藥。

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