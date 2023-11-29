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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

讚趙少康「一夫當關、有問必答」　洪孟楷：誰佔據版面更多就有優勢

▲▼國民黨團「蛋價再創新高 農業部束手無策？」記者會 賴士葆 楊瓊瓔 洪孟楷 呂玉玲。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委洪孟楷大讚侯康配。（圖／記者屠惠剛攝）

記者江采蓁／綜合報導

2024總統大選三腳督態勢底定，國民黨總統候選人侯友宜找來中廣董事長趙少康搭檔，話題不斷，聲勢上漲也反映在近期民調，「侯康配」在多份民調中已躍居第二，緊追「賴蕭配」。國民黨立委洪孟楷28日就在臉書大讚，趙少康一夫當關、有問必答，這就是正向化學反應，他也強調，「誰能夠佔據有限的媒體版面更多、誰就擁有主場優勢！」

洪孟楷指出，侯康配在宣布之後的幾次民調都已經呈現大幅上升的趨勢，與第一名的賴蕭配接近到誤差範圍之內。他坦言，這在一個禮拜前實在不易想像，但也代表在野整合並且大步向前，和當時他就有提到，「趙少康是意見輿論領袖，聲量絕對能夠維持高檔」，28日下午無預警的直播回應媒體，更是印證了想法。

洪孟楷大讚，趙少康在直播畫面中一個人一夫當關、對記者提問有問必答，這樣的態度跟高度，對比過去躲記者長達800多天、現在又近一年未面對媒體的總統蔡英文，還是民進黨總統候選人賴清德等人，就是正向的化學反應。

此外，洪孟楷提到，未來40幾天，國民黨立委候選人韓國瑜跟趙少康，他們兩位絕對會變成媒體空戰的雙箭頭，因為兩人各有金句連連、幫媒體下標、用庶民語言點出問題的特點，搭配侯友宜以總統候選人高度提出解決問題的政策，相輔相成，達到除弊興利的未來想像。

洪孟楷表示，選戰還有一個多月的時間，總統大位何者勝出現在才進入白熱化，但侯康配能夠後來居上所產生的化學變化絕對有正向加分。他強調，「誰能夠佔據有限的媒體版面更多、誰就擁有主場優勢」這點，他相信會是最後決定勝負的關鍵。

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