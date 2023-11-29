美麗島民調／賴蕭配36.3%維持領先　侯康配支持度31.0％緊追

▲美麗島第78波總統大選追蹤民調。（圖／美麗島電子報，點圖放大，下同）

記者詹宜庭／台北報導

2024總統大選「三腳督」局勢底定，《美麗島電子報》29日公布第78波總統大選追蹤民調，民進黨「賴蕭配」以36.3%維持領先，國民黨「侯康配」31.0％緊追在後，民眾黨「柯盈配」18％居末，「賴蕭配」僅贏「侯康配」5.3個百分點。

2024總統大選由國民黨「侯康配」、民進黨「賴蕭配」、民眾黨「柯盈配」三組人對決，根據《美麗島電子報》今日公布的最新總統大選結果顯示，36.3%民眾支持賴蕭配，侯康配、柯盈配則各為31.0％、18.％。

《美麗島電子報》民調也調查「明年大選若要政黨輪替，應投給在野黨民調最高者？」排除賴清德支持者後，有37.8%民眾認同，但有51.4%不認同，顯見棄保難度高。另民調也調查「明年總統應否換黨做，對我們國家未來4年發展比較好？」，結果顯示，有32.4%民眾支持民進黨繼續執政，有28.9%民眾認同換成國民黨，有14.8％民眾認為換成民眾黨對國家未來發展較好。

另經交叉分析後發現，在政黨傾向中，傾向國民黨的民眾有1.9%會投給賴蕭配、90.2%投給侯康配、4.5%投給柯盈配、1.4％選擇不投票，可見國民黨支持者已經回歸。

美麗島電子報本次調查訪問期間是2023年11月24、27、28日，對象是以全國為範圍的20歲以上成年人，抽樣方法是由訪員進行的電腦輔助電話訪問，以中華電信全國住宅電話進行「等比分層隨機抽樣」，隨機跳號(RDD)末2碼，有效樣本1476人，抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.6個百分點。依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度等項進行樣本代表性檢定與加權，以符合母體結構。