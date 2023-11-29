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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／游智彬控綠金主施壓封口　張志豪再提告：大家法院見！

▲▼游智彬前往民進黨中央黨部前開記者會。（圖／記者呂晏慈翻攝）

▲游智彬今天上午前往民進黨中央黨部前開記者會。（圖／記者呂晏慈翻攝）

記者呂晏慈／台北報導

新黨立委參選人游智彬日前影射民進黨新聞部主任張志豪曾出入風月場所，張否認後提告，不過，游今（29）上午再度前往民進黨中央黨部，指控行政院政務顧問游景明曾拜託某前立委，要求「先饒過他，然後把這事一下緩和」，呼籲黨主席賴清德與張志豪說明。對此，張與律師許渝澤回嗆「不知所云荒謬至極」、「完全不知道他在說什麼」，還說「大家法院見！」

游智彬今天上午舉行「游智彬公布張志豪封口錄音檔」記者會，指游景明曾拜託某位前立委，在2023年11月13日晚間10點致電說，「我是建議你，這次就看看你狀況斟酌一下」、「先饒過他，然後把這事一下緩和」、「民進黨真的這個一窩一屋色狼喔」等語試圖封口。隨後，游便搭宣傳車繞行民進黨中央黨部和賴清德全國競選總部周邊，質問「賴清德的金主」要封口是賴指使的嗎？

對此，張志豪開記者會批評，具有紅統背景的游姓參選人，一再用荒誕不實的資訊，對本人施以抹黑、抹黃，雖然政黨競爭難免，不過，如果像游某持續以虛假內容進行惡意政治操作、炒作，已嚴重傷害民主的基本價值，因此，他再次委任律師，將就游智彬相關言行，進行完整蒐證後，再度提告以正視聽，「大家法院見！」

張志豪酸說，奉勸游智彬，與其如此政治操作，繼續進行選舉行為，建議游也要用同樣荒謬的標準，去問柯文哲「誰用兩億美金要買通柯文哲？」對於錄音檔內容，他更指，「不知所云荒謬至極」、「完全不知道他在說什麼」、「莫名其妙」，游應用同樣力道去質疑柯文哲。

▲▼張志豪舉行記者會。（圖／記者呂晏慈攝）

▲張志豪（左）今天上午舉行記者會宣布提告。（圖／記者呂晏慈攝）

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