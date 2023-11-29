　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍稱台股超車港股「假議題」　綠委酸見笑轉生氣：巴掌甩馬英九臉上

▲▼台股今 (22) 日再度發動攻勢，一度大漲226點，再創歷史新高17428點，不料接近中午，行情卻出現急殺，一度下跌136點，終場以17096點做收，下跌105點，高低點相差362點，而且還爆出6千4百多億元的歷史新天量。（圖／記者湯興漢攝）

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者杜冠霖／台北報導

相隔31年，台股加權指數27日收盤後來再度超越港股指數，引發各界關注，台灣近年經濟穩定成長也受肯定。但有藍委酸這是假議題、數字冷冰冰，民進黨立院黨團29日回應，經濟表現要拿出數字，2016年蔡政府剛上來時台股是8763點、到昨天台股已經接近萬八，蔡政府比馬政府會賺錢，很多國際競爭力評比也可以看出來，國民黨真的是見笑轉生氣。

對於台股、港股黃金交叉，民進黨立委林楚茵表示，經濟表現要拿出數字，很明確告訴大家台股表現，2016年蔡政府剛上來時，台股是8763點、到昨天台股已經接近萬八，這樣翻倍的數字是8年來的努力，國民黨、侯友宜希望把台灣經濟打開面向中國，但中國一帶一路害慘多少國家？連青年失業率都直接蓋牌。

對於藍營說法，林楚茵指出，國民黨在學中國裝睡叫不醒、蓋住眼睛以為看不到，馬政府說要633卻做不到、蔡政府做到了，藍營現在見笑轉生氣，連數據扎扎實實在這裡都裝作看不到，經濟受到疫情影響一定會來回震盪，但拉長整體來看，蔡政府經濟數字就是翻倍成長，馬英九跟國民黨說最會拼經濟，「現在這一巴掌甩在你們臉上」。

民進黨團幹事長劉世芳表示，數字可以看出蔡政府比馬政府會賺錢，以前很多人質疑民進黨不懂經濟，但這個數字可以說明很多事情，雖然經歷疫情震盪仍保持最佳狀態，不僅是台股，很多國際競爭力評比也都可以看出來，國民黨真的是見笑轉生氣。
 

ET快訊
日本「新島嶼」變胖了！最新畫面曝光
快訊／大逆轉！涉殺母詐領保險　改判無罪確定
台積電人妻激戰男同事！　鹹濕對話曝
第一次看NBA「登大螢幕」！元元中空身材兇爆
鳳梨女友10年前「還沒動醫美真面目曝」！認了唯一動刀的五官
快訊／美軍「魚鷹式直升機」日本外海墜落　8人生死不明
37歲莊群施「突頭暈」猝逝　醫揭2可能原因：很多沒什麼徵兆
「紐乳來了」！屏東5酪農命懸一線　自創品牌拚生路

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

開2億美元換柯當副手「掮客來自國民黨」？　中投否認卻曝光本名

威士忌杯最搶手！大選捐款小物兌換一空　侯友宜競辦緊急加開預定

快訊／民進黨內部民調：侯友宜超車柯文哲　選戰回歸「藍綠對壘」

快訊／為醫界發聲　賴清德3點籲政院：今年完成點值回補

「賴蕭配」網路聲量慘跌至2.7萬則　TPOC數據：恐是同溫層自嗨

蔡壁如找來盧秀燕任競總主委　「台中在野合作氛圍很不一樣」

黃珊珊遭趙少康嗆聲！柯文哲幫抱屈喊「不公平」　認自己要負最後責任

影／蕭美琴感性告別華府　感謝駐處「有很多阿信」

美麗島「賴蕭」、「侯康」衝破三成？　柯文哲：請慎選可信民調來看

侯友宜陸生來台就業挨轟　柯文哲喊「先算容量」：不會馬上門戶洞開

BLACKPINK現身「英國皇室晚宴」　被國王查爾斯讚賞…反應超萌！

吳慷仁「沒經紀人」自誇：安排得很好　接工作自扮黑臉「我有被討厭的勇氣」

小S挑戰滑步舞：我感覺抓到了！　女兒Elly狠吐槽「OMG妳超怪」

李多慧深夜見粉絲接機超驚喜　大素顏害羞暖喊：晚了快回家

吳慷仁拍手語戲「只NG過一次」　得獎沒慶祝「回家打掃」誠徵經紀人

阿公牌「玉米濃湯」 黃金配方料多又暖胃

喵手握逗貓棒「對爸猛揮」　網見角色互換：逗人棒XD

鄭容和逛夜市套圈圈成功超嗨！　第一次吃糖葫蘆：嗯～太好吃

方志友嫁楊銘威8年不悔..一招搞定雙子座！　父逝「隔3個月才哭」憾：他沒看過我的戲

《超級紅人榜》柯辰勳過世！得年20歲　母慟：死在酒店員工更衣室

開2億美元換柯當副手「掮客來自國民黨」？　中投否認卻曝光本名

威士忌杯最搶手！大選捐款小物兌換一空　侯友宜競辦緊急加開預定

快訊／民進黨內部民調：侯友宜超車柯文哲　選戰回歸「藍綠對壘」

快訊／為醫界發聲　賴清德3點籲政院：今年完成點值回補

「賴蕭配」網路聲量慘跌至2.7萬則　TPOC數據：恐是同溫層自嗨

蔡壁如找來盧秀燕任競總主委　「台中在野合作氛圍很不一樣」

黃珊珊遭趙少康嗆聲！柯文哲幫抱屈喊「不公平」　認自己要負最後責任

影／蕭美琴感性告別華府　感謝駐處「有很多阿信」

美麗島「賴蕭」、「侯康」衝破三成？　柯文哲：請慎選可信民調來看

侯友宜陸生來台就業挨轟　柯文哲喊「先算容量」：不會馬上門戶洞開

南台中家扶歲末送暖被！助貧困家庭生活品質　愛的禮物尚缺330份

調皮鳥鑽進包包頭「變活體髮簪」休眠　阿母傻眼：被扯了多根毛！

萬海「朗春輪」新船命名典禮　新訂造逾兩萬個貨櫃

開2億美元換柯當副手「掮客來自國民黨」？　中投否認卻曝光本名

蕭秉治點閱破2千萬！　點亮「10公尺高聖誕樹」同歡歌迷

曾引進溫娣漢堡聲名大噪　台中消失的百貨「1坪8萬沒人要」

台中吳寶春Oreo冰淇淋腸桿菌超標71倍　衛生局：現已停售

老公不爭氣還搞外遇！人妻衝公婆家發傳單　怒嗆：什麼樣的媽媽

2492.6萬！最貴電動車王「勞斯萊斯Spectre」抵台　已有富豪出手

經濟部第3次電價審議會出爐　公布明年輸配電費率

賓士突急切遭後方騎士叭兩聲　球棒隊下車遇辣椒槍秒龜縮

政治熱門新聞

美麗島民調／賴蕭配36.3%維持領先　侯康配支持度31.0％緊追

京華城改建容積840%　許淑華：柯文哲圖利財團

賴蕭配穩贏了？　他揪民調疑點：為賴清德勝選埋下陰影

批柯文哲「不理性的人」　趙少康：黃珊珊靠柯吃香喝辣才有位置

侯友宜：這幾天有致電郭台銘　仍期待合作

蔡英文駁一黨獨大：選民腦筋很清楚

鍾小平爆：內參民調「一定投票」侯康贏賴蕭3%

柯文哲自爆「2億美金當副手」！吳子嘉驚爆2劇本

致敬葉元之看板「手繪趙少康」　蘇俊賓：超難畫！別把我送考紀會

誰開價2億美金要柯當副？　律師具狀告發

柯文哲2億美金爭議　蔡正元：沒幫助

驗收葉元之看板　趙少康：高空畫不容易！知道是我

趙少康昔籲「棍子不長眼」　綠：恐嚇老把戲

「賴蕭配」網路聲量慘跌至2.7萬則　TPOC數據：恐是同溫層自嗨

更多熱門

相關新聞

讚趙少康「一夫當關、有問必答」　藍委：誰佔據版面更多就有優勢

讚趙少康「一夫當關、有問必答」　藍委：誰佔據版面更多就有優勢

2024總統大選三腳督態勢底定，國民黨總統候選人侯友宜找來中廣董事長趙少康搭檔，話題不斷，聲勢上漲也反映在近期民調，「侯康配」在多份民調中已躍居第二，緊追「賴蕭配」。國民黨立委洪孟楷28日就在臉書大讚，趙少康一夫當關、有問必答，這就是正向化學反應，他也強調，「誰能夠佔據有限的媒體版面更多、誰就擁有主場優勢！」

游智彬控綠金主封口　張志豪：法院見！

游智彬控綠金主封口　張志豪：法院見！

美麗島民調／賴蕭配36.3%維持領先　侯康配支持度31.0％緊追

美麗島民調／賴蕭配36.3%維持領先　侯康配支持度31.0％緊追

廖先翔拆違法停車場竟是「假動作」　綠踢爆裝新雨棚繼續收費

廖先翔拆違法停車場竟是「假動作」　綠踢爆裝新雨棚繼續收費

台股超車港股　陳建仁：蔡總統施政走在正確道路上

台股超車港股　陳建仁：蔡總統施政走在正確道路上

關鍵字：

台股港股經濟民進黨國民黨林楚茵劉世芳2024總統

讀者迴響

我也要留言，快前往新聞雲App！

熱門新聞

37歲女星莊群施拍戲中猝死　「早上還發IG」

手搖杯正妹1.6萬人讚爆　當地人：真的漂亮

《超級紅人榜》柯辰勳過世！得年20歲

20歲柯辰勳死前「身體突不穩」冒異狀！畫面被拍到

陸重機網美「高速自撞」　遺體掛護欄慘死

比基尼「消防正妹」還單身　臉書挖出是龍潭女神

泡麵之神公布「台灣10大最強泡麵」！　排名出爐

40%的人做愛用口水潤滑　性專家：恐得性病

Joeman最新影片「瘦到臉頰凹陷」！網嚇一跳認不出

柯辰勳死因曝光！警方飯店尋人發現身亡

柯辰勳身亡礁溪長榮酒店回應了

直擊曾之喬、辰亦儒林口吃飯！

最帥星2代邱以太「街邊口水交纏」熱吻低胸妹！

一堆人咳爆急問「是不是黴漿菌」？醫秒愣：4種人要小心

柯辰勳猝逝更衣室廁所　酒店揭露當天細節

更多

最夯影音

更多
BLACKPINK現身「英國皇室晚宴」　被國王查爾斯讚賞…反應超萌！

BLACKPINK現身「英國皇室晚宴」　被國王查爾斯讚賞…反應超萌！
吳慷仁「沒經紀人」自誇：安排得很好　接工作自扮黑臉「我有被討厭的勇氣」

吳慷仁「沒經紀人」自誇：安排得很好　接工作自扮黑臉「我有被討厭的勇氣」

小S挑戰滑步舞：我感覺抓到了！　女兒Elly狠吐槽「OMG妳超怪」

小S挑戰滑步舞：我感覺抓到了！　女兒Elly狠吐槽「OMG妳超怪」

李多慧深夜見粉絲接機超驚喜　大素顏害羞暖喊：晚了快回家

李多慧深夜見粉絲接機超驚喜　大素顏害羞暖喊：晚了快回家

吳慷仁拍手語戲「只NG過一次」　得獎沒慶祝「回家打掃」誠徵經紀人

吳慷仁拍手語戲「只NG過一次」　得獎沒慶祝「回家打掃」誠徵經紀人

熱門快報

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12歲生日快樂「百人祝賀企劃：你就是封面人物！」特製超可愛生日濾鏡用起來！快來成為我們專屬的封面人物！限定好康大放送！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面