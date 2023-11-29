藍稱台股超車港股「假議題」　綠委酸見笑轉生氣：巴掌甩馬英九臉上

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

相隔31年，台股加權指數27日收盤後來再度超越港股指數，引發各界關注，台灣近年經濟穩定成長也受肯定。但有藍委酸這是假議題、數字冷冰冰，民進黨立院黨團29日回應，經濟表現要拿出數字，2016年蔡政府剛上來時台股是8763點、到昨天台股已經接近萬八，蔡政府比馬政府會賺錢，很多國際競爭力評比也可以看出來，國民黨真的是見笑轉生氣。

對於台股、港股黃金交叉，民進黨立委林楚茵表示，經濟表現要拿出數字，很明確告訴大家台股表現，2016年蔡政府剛上來時，台股是8763點、到昨天台股已經接近萬八，這樣翻倍的數字是8年來的努力，國民黨、侯友宜希望把台灣經濟打開面向中國，但中國一帶一路害慘多少國家？連青年失業率都直接蓋牌。

對於藍營說法，林楚茵指出，國民黨在學中國裝睡叫不醒、蓋住眼睛以為看不到，馬政府說要633卻做不到、蔡政府做到了，藍營現在見笑轉生氣，連數據扎扎實實在這裡都裝作看不到，經濟受到疫情影響一定會來回震盪，但拉長整體來看，蔡政府經濟數字就是翻倍成長，馬英九跟國民黨說最會拼經濟，「現在這一巴掌甩在你們臉上」。

民進黨團幹事長劉世芳表示，數字可以看出蔡政府比馬政府會賺錢，以前很多人質疑民進黨不懂經濟，但這個數字可以說明很多事情，雖然經歷疫情震盪仍保持最佳狀態，不僅是台股，很多國際競爭力評比也都可以看出來，國民黨真的是見笑轉生氣。

