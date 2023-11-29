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金髮女突然脫陌生男褲子「機艙內咬咬」　男放棄抵抗機上乘客嗨爆

女突然脫陌生男褲子在「機艙內咬咬」　男放棄抵抗機上乘客嗨爆。（圖／翻攝自俄羅斯媒體）

▲女子大鬧機艙，還試圖以美元100元賄賂空服員。（圖／翻攝自俄羅斯媒體）

記者李振慧／綜合報導

俄羅斯一名29歲金髮女子搭乘聯航勝利航空(Pobeda Airlines)時，突然對坐在隔壁的陌生男子口交，男乘客受到驚嚇後試圖抵抗，然而仍不敵女子的猛烈攻勢，最後放棄掙扎享受，誇張事件吸引其他乘客圍觀，女子因性侵行為被送下機時，還獲得其他乘客鼓掌歡送。

事件發生在勝利航空一架從土耳其返回莫斯科的航班上，約5個小時的飛行旅程中，坐在經濟艙的29歲女子瓦萊里亞(Valeria)，突然性侵犯隔壁不認識的男乘客。

目擊者表示，瓦萊里亞突然脫下男乘客的褲子，男乘客一開始還試圖抵抗，後來就放棄了，這件事就這樣發生在所有空服員與其他乘客面前，更奇怪的是，空服員等到瓦萊里亞的行動結束後，才上前把她帶走。

目擊者表示，事件發生時，瓦萊里亞疑似已經喝醉，除了性侵男子，還在飛機上抽電子煙、亂扔垃圾、抓傷空服人員，後來要被帶走時，她還向空服員扔了一張美元100元（約台幣3,116元）鈔票試圖賄賂，最後仍被逮捕。

當地媒體報導，瓦萊里亞落地後就遭到莫斯科警方逮捕，她受訪表示，完全不後悔自己的脫序行為，還覺得很有趣，最後被罰款盧布500元（約台幣175元），並被航空公司列為黑名單。警方沒有對外回應這起事件，也沒有公布女子身分。

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