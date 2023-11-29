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社會 社會焦點 保障人權

女大生喝醉遭性侵痛醒　友聽惡狼喊「一句話」睜眼目擊鐵證

記者黃翊婷／台北報導

張姓男子與小美（化名）是大學同學，2022年4月間兩人與共同友人B男相約喝酒聊天，小美因酒醉失去意識，他竟趁機性侵，就算小美被痛醒也沒有立即停手。張男因為此事挨告，雖然他辯稱兩人是兩情相悅，但B男作證當時有聽到小美連續喊「不要」，張男則說「要出來了」，最終台北地院法官沒有採信張男的說詞，並依強制性交罪判處4年6個月有期徒刑。全案上訴之後，日前被高等法院裁定駁回。

▲桃園市湯姓男子2020年12月間見鄰居有身障女子獨自徘徊，竟趁機叫進屋內脫去衣褲性侵，剛好被女子母親開門撞見當場飆罵「你在幹什麼？」（示意圖／取自視覺中國CFP）

▲小美與同學、朋友在家喝酒，醉倒後竟遭張男性侵。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

判決書中記載，張男與小美是高中及大學同學，2022年4月9日兩人與共同友人B男相約喝酒聊天，聚會結束後又前往超商買酒，並在小美家續攤；小美喝到隔日凌晨2時許，看完朋友傳來的訊息後，因為酒醉失去意識，B男也因為酒醉躺在床上昏睡，張男一直等到凌晨6時許發現小美都沒有清醒，竟起了色心，強行脫衣性侵。

小美在睡夢中被痛醒，一睜開眼睛就看到張男正在施以侵犯，隨即伸手推拒，同時多次表明「不要」、「不要吃藥」，後來因為她屢次反抗，張男才作罷，自行整理好儀容之後離去。小美不甘受辱，事後立即前往醫院驗傷並向警局報案。

張男挨告之後辯稱，他與小美是兩情相悅，案發當日一早起床時，小美面對他的關心還有回答「嗯」，甚至做出一些曖昧舉動，過程中小美都沒有拒絕，後來是因為發現他沒有戴保險套，才拒絕繼續做下去，事後他傳訊息向小美道歉，也是針對保險套一事，並非承認性侵。

不過，當時也在場的B男出庭證稱，當日他和小美都很醉，接近清晨時有聽到小美連續喊著「不要」，但因為太醉起不了身，接著聽到張男說「要出來了」，這才驚醒，睜開眼睛就看到他們抱在一起，小美仍是意識不清的狀態，他詢問發生什麼事，張男聲稱小美吐得到處都是，才會幫忙把衣物脫掉，地上也確實有嘔吐物，所以當下便相信張男的說詞，但直到張男離開，小美都是意識不清的樣子，呼喚也只能哼一兩聲回應。

台北地院法官認為，小美否認與張男是合意性交，加上B男證實，小美當時呈現意識不清的昏睡狀態，甚至無法組織連續性語句回應呼喚，因此難認她在事發之前，有任何同意性交的意思能力；此外，小美在受害之後隨即前往醫院驗傷，若兩人之間沒有任何嫌隙，應當不會在短時間內發生急劇的關係變化。

法官表示，小美在案發之後表現出相當程度的受創心理、精神反應，若非親身經歷受害過程，應當不會在案發1年之後陳述時，仍出現相對應的崩潰情緒反應，最終不採信張男的說詞，並依強制性交罪判處有期徒刑4年6個月。案件上訴至高等法院，但二審法官認為原審量刑無誤，因此裁定駁回上訴。

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