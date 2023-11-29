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他下跪求復合被拒！摩鐵囚禁前女友15小時還性侵　下場曝光

小三,偷情,失戀,性侵,上床,崩潰,傷心,抓姦,劈腿,偷吃,感情。（圖／記者周亭瑋攝）

▲男子旅館房間「下跪求復合」被拒，怒把前女友囚房間15小時性侵。（圖／記者周亭瑋攝）

記者趙蔡州／綜合報導

一名何姓男子為了挽回前女友，2021年7月8日假借還衣服名義，把前女友小美（化名）約到高雄某汽車旅館，在房間內下跪磕頭請求復合，被拒絕後情緒失控，把對方硬鎖在房間15小時，還不顧對方反抗性侵得逞。高雄高分院審理案情，依妨害性自主罪判處何男4年徒刑，且要賠償小美50萬元精神撫慰金。

根據判決書指出，何男2021年4月跟小美開始交往，不料交往3個月兩人就吵架分手，他為了挽回小美2021年7月8日特別南下高雄，假借還衣服把小美約到高雄新興區某汽車旅館，在房間內下跪磕頭請求復合遭拒，當場情緒失控搶走小美手機並反鎖房間，接著完全不顧小美反抗強行性交得逞。

小美事後趁何男情緒穩定，短暫拿回手機的幾分鐘內，成功發送訊息向前夫求救，不久後警方趕到逮捕何男。小美向警方供稱，當時何男請求復合，她拒絕後就被對方搶走手機，作勢毆打並拉扯頭髮，何男還不顧她多次拒絕與反抗，強行與她發生性關係，警方趕到救援時，她已經被囚禁在房間內長達15小時。

針對指控，何男辯稱2人是合意性交，但高雄地院法官不採信他的說法，依妨害性自主罪判處他4年徒刑，並要賠償小美50萬元精神撫慰金，他不服判決提起上訴，辯稱2人是合意性交後才吵架，且小美證詞前後不一，請求高雄高分院改判無罪。

高雄高分院法官日前審理案情，根據小美前夫、旅館人員等證人供詞，旅館監視器畫面、LINE訊息等證據，認為何男把小美反鎖在旅館長達15小時，過程中對小美做出搶手機、作勢毆打並拉扯頭髮、強制性交等情事，事證明確，審酌後駁回上訴，維持高雄地院判決，全案可上訴。

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