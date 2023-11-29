中國11歲女童參加國際營隊　慘遭大馬華裔教授鎖門「猥褻指侵」

▲中國籍11歲女童在馬來西亞慘遭當地大學教授性侵。（示意圖／CFP）

記者羅翊宬／綜合報導

一名年僅11歲的中國籍潘姓女童，今年8月前往馬來西亞雪蘭莪州某間大學，參加該間大學所主辦一連7天的國際生活營隊，豈料在最後一天竟然遭到50多歲華裔教授性侵，不僅在會議室被教授強行脫褲舔下體、在車上還慘遭教授指侵。女童父親控訴，儘管已事先報警，但檢調單位卻遲遲未起訴教授。

根據《光華日報》，潘姓女童的父親本月28日傍晚透過視訊，在檳州社青團公共服務投訴局主任黃鈺焙律師、團長張維宏、副團長陳靖婷等人以及律師陳欣怡、林道盛的陪同下，在記者會上講述事發經過，並指控馬國檢調單位遲遲不起訴該名華裔教授。

潘父透露，女兒今年8月前往馬來西亞雪蘭莪州某間大學參加國際生活營隊，然而在最後一天、8月11日，卻慘遭50多歲華裔教授性侵，「該名教授以獎勵為由，把我女兒叫到教室裡面，送我女兒糖果和假花，未料教授突然之間撫摸我女兒的臀部，女兒非常反感、立刻離開教授。」

潘父指控該名教授簡直是死纏爛打，「沒想到教授還是不死心，跑到活動中心做在我女兒身旁，用手機螢幕打出『去廁所』3個字，害我女兒以為教授提醒她上廁所。然而，教授卻在途中趁機拉著我女兒到會議室，還關燈、把門反鎖，強調會議室裡沒有設置監視器。」

潘父接著講道，「教授脫下我女兒的褲子、還舔我女兒的私密處，女兒被嚇得完全不知所措，雙腳也跟著顫抖。之後，女兒騙教授說要上廁所，教授才終於放我女兒離開，還告訴我女兒只能走後門、不能從前門出去。等到活動結束，教授居然再次到校車長我女兒，用物品遮住其他人的視線，對我女兒上下其手，還用中指插進私密處、摸遍全身。」

潘父透露，最後教授還給他女兒一張名片，向女兒表達「他的滿滿愛意」，要求女兒坐他的車、說要載她去遊樂園玩，不過最後遭到回絕。等潘姓女童回到飯店後，手裡拿著一朵針織假花、一盒糖果，驚慌打電話向父親告訴慘遭教授性侵的事實。

潘父表示，原本他連繫活動單位負責人，但對方建議私下解決，因為警方不會受理外國人的案件；不過，潘父最終仍執意向警方報案，儘管警方在語言不通的情況下仍細心處理每個報案程序，包括帶女童驗傷、接受心理輔導，但至今檢察官卻未將該名人面獸心的教授起訴至法庭，令他感到相當納悶。