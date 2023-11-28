稱把柯文哲打到20％以下就能贏　趙少康：叫選民談棄保也不容易

▲國民黨副總統候選人趙少康。（圖／記者許靖騏攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨總統候選人侯友宜、副總統參選人趙少康今（28）日接受《TVBS戰情室》專訪。對於日前受訪稱，把民眾黨總統候選人柯文哲的支持度打到20%以下，國民黨拿到45%就贏了，趙少康再解釋，不是要把柯打到2成以下，這樣不禮貌，而是說賴清德如果35%、最多40％，如果國民黨要贏，必須民眾黨支持度在20％以下，其實現在也不用談棄保，就是兄弟登山各自努力，「因為叫選民棄保其實也不容易，就讓人民自己決定。」

至於不少民調顯示，「侯康配」在40歲以下選民支持度仍居於劣勢，趙少康坦言，目前確實是低，但也給他們很大潛力去開發，如果今天年輕人很多支持了，要再開發就很難，所以其他陣營就只會減少，但國民黨只會增加。

趙少康指出，下午開記者會也特別宣示，開放大學5個名額來邀請自己去演講，葷素不拘、隨便學生問，「有什麼好怕的！年輕人就來問！」當然年輕人需要的還是要滿足他們，房價很高、社會不公，他們覺得沒機會發展，但只要民進黨執政下去就沒有機會可以改善。

對於內閣制推動，趙少康稱20年前自己就提議，當時民進黨在野時也頻頻喊話，只是執政之後就不敢在談了。趙少康說，柯文哲常常說政黨不要只談位置、分贓，而是要談理念，內閣制就是理念。至於民眾黨若有好人才可以一起執政，趙少康也說，「這是應該，立法院也可以合作」。